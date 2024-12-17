Комиссия Госдумы по этике не нашла оскорблений в словах курганского депутата

Комиссия Госдумы по этике посчитала, что высказывания депутата Александра Ильтякова о запрете абортов «не несут оскорбительного или негативного подтекста». Результаты рассмотрения жалобы опубликовала депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева в личном telegram-канале.

Ксения Горячева отметила, что не согласна с выводом комиссии, однако подчеркнула, что общество стало чаще реагировать на подобные заявления, чтобы «отстаивать свое право на уважительное отношение».

«Каждый раз, когда мы спрашиваем: "Почему в Госдуме такие депутаты?" — нужно помнить, что они здесь не случайно, за них голосовали избиратели. Поэтому участвуйте в выборах. Эта история — еще одно напоминание, что публичные фигуры должны подавать пример ответственности и не швыряться "просторечиями" бездумно», — написала Ксения Горячева.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре руководитель Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков в разговоре с представителем одного из СМИ призвал жительниц страны рожать «пока рожалка работает». После этого в других интервью парламентарий назвал женщин, которые решаются на аборт, «чучелами». Ксения Горячева посчитала подобные высказывания унизительными и направила запрос в комиссию Госдумы по этике проверить слова депутата. Она добавила, что «можно не поддерживать аборты, но выражаться нормальным человеческим языком».

Виталина Ярховска