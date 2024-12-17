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Губернатор Курганской области рекомендовал чиновникам отменить корпоративы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал проведение новогодних корпоративов и салютов в государственных и муниципальных учреждениях региона «откровенно неуместным». Он рекомендовал отменить подобные мероприятия, обращение к чиновникам он опублиоквал в личном telegram-канале.

Вадим Шумков отметил, что людям необходимо ощущение праздника, и сейчас города Курганской области украшают к Новому году. Однако попросил проявлять сдержанность.

«Все свои основные мероприятия, кроме елок, снежных горок и катков администрациям муниципалитетов рекомендовано проводить по линии продолжения общего благоустройства территорий муниципальных образований. Корпоративы на рабочем месте, салюты и прочее во время ведения активных военных действий, пока гибнут и получают ранения наши люди, мы считаем откровенно неуместными и излишеством», — подчеркнул губернатор.

Вадим Шумков добавил, что не может рекомендовать придерживаться такой точки зрения частным компаниям.

Виталина Ярховска

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