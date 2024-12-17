Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Назначен начальник управления капитального строительства Челябинска

С 17 декабря начальником управления капитального строительства администрации Челябинска назначен Андрей Кузнецов, сообщает пресс-служба мэрии.

Господин Кузнецов работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры Сосновского района, заместителем начальника производственного отдела, начальником технического отдела Управления капитального строительства. С 2018 по 2024 был заместителем директора, а также возглавлял МКУ «Челябстройзаказчик».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе этого года Андрея Кузнецова уволили с поста начальника управления капстроительства, где он работал с февраля. Должность занял Рудольф Гурцкая, который проработал на посту около трех месяцев.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...