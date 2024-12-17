Назначен начальник управления капитального строительства Челябинска

С 17 декабря начальником управления капитального строительства администрации Челябинска назначен Андрей Кузнецов, сообщает пресс-служба мэрии.

Господин Кузнецов работал специалистом комитета по делам строительства и архитектуры Сосновского района, заместителем начальника производственного отдела, начальником технического отдела Управления капитального строительства. С 2018 по 2024 был заместителем директора, а также возглавлял МКУ «Челябстройзаказчик».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе этого года Андрея Кузнецова уволили с поста начальника управления капстроительства, где он работал с февраля. Должность занял Рудольф Гурцкая, который проработал на посту около трех месяцев.

Виталина Ярховска