На ЕКАДе закрыли движение из-за разлившегося топлива из грузовика

В Екатеринбурге на 56 км ЕКАДа перекрыли движение транспорта из-за ДТП, в результате которого из грузовика вылилось топливо, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся в кювет, из-за чего топливо вылилось из бензобака. Ограничения на движение транспорта временно введены на оба направления. Экстренные службы ликвидируют последствия аварии, на месте происшествия работают экипажи ДПС.

Напомним, на прошлой неделе на 75 км дороги Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области полностью закрыли движение для транспорта из-за массовой аварии при участии пяти автомобилей.

Ирина Пичурина