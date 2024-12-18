Как показали результаты опроса «Работы.ру», каждый пятый респондент сталкивался с конфликтными ситуациями на рабочем месте. Иногда разногласия приводили к увольнению: 27% участников исследования ушли по собственному желанию, а с 2% опрошенных компания разорвала трудовые отношения по причине конфликтов с коллективом.

Среди причин рабочих столкновений лидируют сплетни на работе — это отметили 58% опрошенных. На втором месте — доносы начальству со стороны коллег (41%), на третьем — конфликты из-за низкой работоспособности сотрудников (35% опрошенных). Еще 19% опрошенных отметили высокую конкуренцию с коллегами, а 11% недовольны агрессией со стороны товарищей.

Если конфликты не гасить вовремя, ценные работники снижают производительность труда, растут увольнения. А это ведет к прямому росту затрат: компания вынуждена тратиться на поиск, наем и адаптацию сотрудников. Именно поэтому нужно научиться вовремя распознавать конфликты и подбирать подходящую стратегию их разрешения — и делать это как можно быстрее.