В 2024 году мы стали свидетелями постепенного перехода брокеров от трансакционной к консультационной модели бизнеса, когда брокер выступает не посредником, а организатором взаимодействия всех участников процесса страхования (страхователя, страховщика и перестраховщика). В связи с этим страховой рынок очень ждал октябрьского саммита БРИКС в Казани, так как было много намеков на создание перестраховочной емкости БРИКС на уровне межправительственных соглашений. Это было бы очень правильное решение, поскольку созданные таким образом государственные перестраховщики не занимались бы коммерческим бизнесом, что позволило бы им избежать санкционного давления. Однако никаких соглашений на эту тему подписано не было, хотя, по нашим данным, обсуждение продолжается.

Андрей Денисов, Remind