Страховые компании России по страхованию от несчастных случаев и болезней (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

|
|
|
|№
|Страховая компания
|Сумма взносов (премий; млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|23727,26
|18,5%
|1550,84
|6,5%
|2
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|12263,73
|9,6%
|2313,54
|18,9%
|3
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|12115,33
|9,5%
|6523,77
|53,8%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|10417,95
|8,1%
|1185,26
|11,4%
|5
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|8338,04
|6,5%
|952,65
|11,4%
|6
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|6742,76
|5,3%
|1338,07
|19,8%
|7
|Страховое акционерное общество ВСК»
|6719,03
|5,2%
|2300,70
|34,2%
|8
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|5958,17
|4,7%
|164,34
|2,8%
|9
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|4744,13
|3,7%
|1493,11
|31,5%
|10
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|3720,49
|2,9%
|1645,17
|44,2%
|11
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|3098,42
|2,4%
|979,10
|31,6%
|12
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|2575,44
|2,0%
|415,27
|16,1%
|13
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|2395,43
|1,9%
|10,47
|0,4%
|14
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|2143,34
|1,7%
|4,20
|0,2%
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|1871,93
|1,5%
|284,90
|15,2%
|16
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|1447,85
|1,1%
|681,39
|47,1%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»
|1380,85
|1,1%
|194,81
|14,1%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|1379,19
|1,1%
|29,63
|2,1%
|19
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|1253,15
|1,0%
|430,91
|34,4%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс»
|1161,02
|0,9%
|490,86
|42,3%
|21
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс»
|1093,10
|0,9%
|119,64
|10,9%
|22
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|1092,61
|0,9%
|43,15
|3,9%
|23
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|1080,94
|0,8%
|10,70
|1,0%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|1024,68
|0,8%
|397,07
|38,8%
|25
|Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»
|1018,46
|0,8%
|162,89
|16,0%
|26
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|857,39
|0,7%
|359,59
|41,9%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|840,27
|0,7%
|226,84
|27,0%
|28
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|753,87
|0,6%
|210,04
|27,9%
|29
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|651,72
|0,5%
|60,42
|9,3%
|30
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт»
|579,81
|0,5%
|5,56
|1,0%
|31
|Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование»
|525,04
|0,4%
|97,70
|18,6%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование»
|398,84
|0,3%
|64,82
|16,3%
|33
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|376,29
|0,3%
|101,05
|26,9%
|34
|Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование»
|358,97
|0,3%
|15,18
|4,2%
|35
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР»
|351,80
|0,3%
|3,93
|1,1%
|36
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|338,47
|0,3%
|119,28
|35,2%
|37
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни»
|332,42
|0,3%
|97,20
|29,2%
|38
|Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование»
|293,19
|0,2%
|120,19
|41,0%
|39
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни»
|259,72
|0,2%
|—
|—
|40
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|239,39
|0,2%
|32,12
|13,4%
|41
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|185,99
|0,1%
|2,78
|1,5%
|42
|Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование»
|184,02
|0,1%
|39,52
|21,5%
|43
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|178,84
|0,1%
|18,09
|10,1%
|44
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|145,16
|0,1%
|17,48
|12,0%
|45
|Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур»
|125,52
|0,0%
|19,83
|15,8%
|46
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Газпром страхование»
|112,40
|0,0%
|758,39
|674,7%
|47
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|97,21
|0,0%
|20,82
|21,4%
|48
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|93,27
|0,0%
|39,27
|42,1%
|49
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф»
|87,95
|0,0%
|25,14
|28,6%
|50
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д»
|79,36
|0,0%
|12,81
|16,1%
|51
|Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
|70,26
|0,10%
|0,55
|0,80%
|52
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф»
|61,34
|0,00%
|18,32
|29,90%
|53
|Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ»
|54,59
|0,00%
|8,94
|16,40%
|54
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|53,19
|0,00%
|2,66
|5,00%
|55
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|53,06
|0,00%
|49,94
|94,10%
|56
|Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа»
|52,95
|0,00%
|5,19
|9,80%
|57
|Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф»
|47,44
|0,00%
|0,54
|1,10%
|58
|Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания»
|44,66
|0,00%
|5,93
|13,30%
|59
|Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни»
|44,63
|0,00%
|20,25
|45,40%
|60
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни»
|43,54
|0,00%
|1,69
|3,90%
|61
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование»
|42,27
|0,00%
|6,56
|15,50%
|62
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|37,28
|0,00%
|15,74
|42,20%
|63
|Акционерное общество Страховая компания «Чулпан»
|33,87
|0,00%
|4,31
|12,70%
|64
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело Жизни»
|31,98
|0,00%
|1,87
|5,90%
|65
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис»
|27,43
|0,00%
|7,49
|27,30%
|66
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа»
|24,46
|0,00%
|—
|—
|67
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта»
|22,84
|0,00%
|10,93
|47,90%
|68
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ»
|17,99
|0,00%
|—
|—
|69
|Акционерное общество «Страховая компания Солидарность»
|17,49
|0,00%
|2,24
|12,80%
|70
|Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование»
|16,64
|0,00%
|6,60
|39,60%
|71
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь»
|14,38
|0,00%
|9,61
|66,80%
|72
|Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия»
|13,61
|0,00%
|33,87
|248,90%
|73
|Страховое акционерное общество «Медэкспресс»
|10,46
|0,00%
|6,05
|57,80%
|74
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД»
|7,55
|0,00%
|—
|—
|75
|Акционерное общество «Страховая компания Армеец»
|5,96
|0,00%
|0,31
|5,20%
|76
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|5,79
|0,00%
|0,26
|4,40%
|77
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни»
|5,22
|0,00%
|2,52
|48,30%
|78
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК»
|4,96
|0,00%
|0,53
|10,70%
|79
|Акционерное общество Страховая компания БАСК»
|4,48
|0,00%
|0,79
|17,60%
|80
|Акционерное общество «ГУТА-Страхование»
|3,51
|0,00%
|0,15
|4,30%
|81
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита»
|2,08
|0,00%
|0,03
|1,50%
|82
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь»
|1,36
|0,00%
|0,94
|69,00%
|83
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|1,07
|0,00%
|—
|—
|84
|Акционерное общество «Страховое общество Талисман»
|0,98
|0,00%
|0,10
|9,80%
|85
|Акционерное общество «Инлайф страхование жизни»
|0,38
|0,00%
|0,52
|136,20%
|86
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК»
|0,38
|0,00%
|—
|—
|87
|Акционерное общество «Баланс Страхование»
|0,30
|0,00%
|54,65
|18192,50%
|88
|Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант»
|0,16
|0,00%
|—
|—
|89
|Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи»
|0,06
|0,00%
|—
|—
|90
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь»
|0,05
|0,00%
|0,11
|225,30%
|91
|Страховое акционерное общество «Лексгарант»
|0,03
|0,00%
|—
|—
|92
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта»
|0,02
|0,00%
|—
|—
|93
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК»
|0,01
|0,00%
|—
|—