Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Страховые компании России по страхованию от несчастных случаев и болезней (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Акционерное общество «Т-Страхование» 23727,26 18,5% 1550,84 6,5%
2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 12263,73 9,6% 2313,54 18,9%
3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12115,33 9,5% 6523,77 53,8%
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 10417,95 8,1% 1185,26 11,4%
5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8338,04 6,5% 952,65 11,4%
6 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 6742,76 5,3% 1338,07 19,8%
7 Страховое акционерное общество ВСК» 6719,03 5,2% 2300,70 34,2%
8 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 5958,17 4,7% 164,34 2,8%
9 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 4744,13 3,7% 1493,11 31,5%
10 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 3720,49 2,9% 1645,17 44,2%
11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 3098,42 2,4% 979,10 31,6%
12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 2575,44 2,0% 415,27 16,1%
13 Акционерное общество «Д2 Страхование» 2395,43 1,9% 10,47 0,4%
14 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 2143,34 1,7% 4,20 0,2%
15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1871,93 1,5% 284,90 15,2%
16 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 1447,85 1,1% 681,39 47,1%
17 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 1380,85 1,1% 194,81 14,1%
18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 1379,19 1,1% 29,63 2,1%
19 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1253,15 1,0% 430,91 34,4%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 1161,02 0,9% 490,86 42,3%
21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс» 1093,10 0,9% 119,64 10,9%
22 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1092,61 0,9% 43,15 3,9%
23 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 1080,94 0,8% 10,70 1,0%
24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 1024,68 0,8% 397,07 38,8%
25 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 1018,46 0,8% 162,89 16,0%
26 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 857,39 0,7% 359,59 41,9%
27 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 840,27 0,7% 226,84 27,0%
28 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 753,87 0,6% 210,04 27,9%
29 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 651,72 0,5% 60,42 9,3%
30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 579,81 0,5% 5,56 1,0%
31 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 525,04 0,4% 97,70 18,6%
32 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование» 398,84 0,3% 64,82 16,3%
33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 376,29 0,3% 101,05 26,9%
34 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 358,97 0,3% 15,18 4,2%
35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 351,80 0,3% 3,93 1,1%
36 Акционерное общество «Зетта Страхование» 338,47 0,3% 119,28 35,2%
37 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 332,42 0,3% 97,20 29,2%
38 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 293,19 0,2% 120,19 41,0%
39 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 259,72 0,2%
40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 239,39 0,2% 32,12 13,4%
41 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 185,99 0,1% 2,78 1,5%
42 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 184,02 0,1% 39,52 21,5%
43 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 178,84 0,1% 18,09 10,1%
44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 145,16 0,1% 17,48 12,0%
45 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 125,52 0,0% 19,83 15,8%
46 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Газпром страхование» 112,40 0,0% 758,39 674,7%
47 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 97,21 0,0% 20,82 21,4%
48 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 93,27 0,0% 39,27 42,1%
49 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 87,95 0,0% 25,14 28,6%
50 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д» 79,36 0,0% 12,81 16,1%
51 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 70,26 0,10% 0,55 0,80%
52 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 61,34 0,00% 18,32 29,90%
53 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 54,59 0,00% 8,94 16,40%
54 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 53,19 0,00% 2,66 5,00%
55 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 53,06 0,00% 49,94 94,10%
56 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 52,95 0,00% 5,19 9,80%
57 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 47,44 0,00% 0,54 1,10%
58 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 44,66 0,00% 5,93 13,30%
59 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 44,63 0,00% 20,25 45,40%
60 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни» 43,54 0,00% 1,69 3,90%
61 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 42,27 0,00% 6,56 15,50%
62 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 37,28 0,00% 15,74 42,20%
63 Акционерное общество Страховая компания «Чулпан» 33,87 0,00% 4,31 12,70%
64 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело Жизни» 31,98 0,00% 1,87 5,90%
65 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 27,43 0,00% 7,49 27,30%
66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 24,46 0,00%
67 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 22,84 0,00% 10,93 47,90%
68 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 17,99 0,00%
69 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 17,49 0,00% 2,24 12,80%
70 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 16,64 0,00% 6,60 39,60%
71 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 14,38 0,00% 9,61 66,80%
72 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 13,61 0,00% 33,87 248,90%
73 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 10,46 0,00% 6,05 57,80%
74 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 7,55 0,00%
75 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 5,96 0,00% 0,31 5,20%
76 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 5,79 0,00% 0,26 4,40%
77 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 5,22 0,00% 2,52 48,30%
78 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 4,96 0,00% 0,53 10,70%
79 Акционерное общество Страховая компания БАСК» 4,48 0,00% 0,79 17,60%
80 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 3,51 0,00% 0,15 4,30%
81 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 2,08 0,00% 0,03 1,50%
82 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь» 1,36 0,00% 0,94 69,00%
83 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 1,07 0,00%
84 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 0,98 0,00% 0,10 9,80%
85 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 0,38 0,00% 0,52 136,20%
86 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 0,38 0,00%
87 Акционерное общество «Баланс Страхование» 0,30 0,00% 54,65 18192,50%
88 Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант» 0,16 0,00%
89 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 0,06 0,00%
90 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь» 0,05 0,00% 0,11 225,30%
91 Страховое акционерное общество «Лексгарант» 0,03 0,00%
92 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта» 0,02 0,00%
93 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 0,01 0,00%

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...