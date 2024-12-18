Страховые компании России по страхованию от несчастных случаев и болезней (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

№ Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «Т-Страхование» 23727,26 18,5% 1550,84 6,5% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 12263,73 9,6% 2313,54 18,9% 3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 12115,33 9,5% 6523,77 53,8% 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 10417,95 8,1% 1185,26 11,4% 5 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 8338,04 6,5% 952,65 11,4% 6 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 6742,76 5,3% 1338,07 19,8% 7 Страховое акционерное общество ВСК» 6719,03 5,2% 2300,70 34,2% 8 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 5958,17 4,7% 164,34 2,8% 9 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 4744,13 3,7% 1493,11 31,5% 10 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 3720,49 2,9% 1645,17 44,2% 11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 3098,42 2,4% 979,10 31,6% 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 2575,44 2,0% 415,27 16,1% 13 Акционерное общество «Д2 Страхование» 2395,43 1,9% 10,47 0,4% 14 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 2143,34 1,7% 4,20 0,2% 15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 1871,93 1,5% 284,90 15,2% 16 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 1447,85 1,1% 681,39 47,1% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 1380,85 1,1% 194,81 14,1% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 1379,19 1,1% 29,63 2,1% 19 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 1253,15 1,0% 430,91 34,4% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 1161,02 0,9% 490,86 42,3% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс» 1093,10 0,9% 119,64 10,9% 22 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 1092,61 0,9% 43,15 3,9% 23 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 1080,94 0,8% 10,70 1,0% 24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 1024,68 0,8% 397,07 38,8% 25 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 1018,46 0,8% 162,89 16,0% 26 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 857,39 0,7% 359,59 41,9% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 840,27 0,7% 226,84 27,0% 28 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 753,87 0,6% 210,04 27,9% 29 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 651,72 0,5% 60,42 9,3% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 579,81 0,5% 5,56 1,0% 31 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 525,04 0,4% 97,70 18,6% 32 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование» 398,84 0,3% 64,82 16,3% 33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 376,29 0,3% 101,05 26,9% 34 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 358,97 0,3% 15,18 4,2% 35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 351,80 0,3% 3,93 1,1% 36 Акционерное общество «Зетта Страхование» 338,47 0,3% 119,28 35,2% 37 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 332,42 0,3% 97,20 29,2% 38 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 293,19 0,2% 120,19 41,0% 39 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 259,72 0,2% — — 40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 239,39 0,2% 32,12 13,4% 41 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 185,99 0,1% 2,78 1,5% 42 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 184,02 0,1% 39,52 21,5% 43 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 178,84 0,1% 18,09 10,1% 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 145,16 0,1% 17,48 12,0% 45 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 125,52 0,0% 19,83 15,8% 46 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Газпром страхование» 112,40 0,0% 758,39 674,7% 47 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 97,21 0,0% 20,82 21,4% 48 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 93,27 0,0% 39,27 42,1% 49 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 87,95 0,0% 25,14 28,6% 50 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д» 79,36 0,0% 12,81 16,1% 51 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 70,26 0,10% 0,55 0,80% 52 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 61,34 0,00% 18,32 29,90% 53 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 54,59 0,00% 8,94 16,40% 54 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 53,19 0,00% 2,66 5,00% 55 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 53,06 0,00% 49,94 94,10% 56 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 52,95 0,00% 5,19 9,80% 57 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 47,44 0,00% 0,54 1,10% 58 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 44,66 0,00% 5,93 13,30% 59 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 44,63 0,00% 20,25 45,40% 60 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни» 43,54 0,00% 1,69 3,90% 61 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 42,27 0,00% 6,56 15,50% 62 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 37,28 0,00% 15,74 42,20% 63 Акционерное общество Страховая компания «Чулпан» 33,87 0,00% 4,31 12,70% 64 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело Жизни» 31,98 0,00% 1,87 5,90% 65 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 27,43 0,00% 7,49 27,30% 66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 24,46 0,00% — — 67 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 22,84 0,00% 10,93 47,90% 68 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 17,99 0,00% — — 69 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 17,49 0,00% 2,24 12,80% 70 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 16,64 0,00% 6,60 39,60% 71 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 14,38 0,00% 9,61 66,80% 72 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 13,61 0,00% 33,87 248,90% 73 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 10,46 0,00% 6,05 57,80% 74 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 7,55 0,00% — — 75 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 5,96 0,00% 0,31 5,20% 76 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 5,79 0,00% 0,26 4,40% 77 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 5,22 0,00% 2,52 48,30% 78 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 4,96 0,00% 0,53 10,70% 79 Акционерное общество Страховая компания БАСК» 4,48 0,00% 0,79 17,60% 80 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 3,51 0,00% 0,15 4,30% 81 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 2,08 0,00% 0,03 1,50% 82 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь» 1,36 0,00% 0,94 69,00% 83 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 1,07 0,00% — — 84 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 0,98 0,00% 0,10 9,80% 85 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 0,38 0,00% 0,52 136,20% 86 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 0,38 0,00% — — 87 Акционерное общество «Баланс Страхование» 0,30 0,00% 54,65 18192,50% 88 Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант» 0,16 0,00% — — 89 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 0,06 0,00% — — 90 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь» 0,05 0,00% 0,11 225,30% 91 Страховое акционерное общество «Лексгарант» 0,03 0,00% — — 92 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта» 0,02 0,00% — — 93 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 0,01 0,00% — —