Страховые компании России по автокаско (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (премий; млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|38 491,23
|16,3%
|18 377,19
|47,7%
|2
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|34 895,19
|14,8%
|19 414,82
|55,6%
|3
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|28 450,41
|12,0%
|14 029,40
|49,3%
|4
|Страховое акционерное общество ВСК
|24 946,74
|10,6%
|12 816,17
|51,4%
|5
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|20 248,95
|8,6%
|8532,42
|42,1%
|6
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|18 465,18
|7,8%
|9843,53
|53,3%
|7
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|17 316,36
|7,3%
|7159,79
|41,3%
|8
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|10 197,79
|4,3%
|4446,98
|43,6%
|9
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|8367,14
|3,5%
|3899,05
|46,6%
|10
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|8350,70
|3,5%
|4434,33
|53,1%
|11
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|5461,53
|2,3%
|2982,35
|54,6%
|12
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|4458,76
|1,9%
|2278,96
|51,1%
|13
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|3883,28
|1,6%
|1704,82
|43,9%
|14
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|1780,65
|0,8%
|1268,25
|71,2%
|15
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|1481,27
|0,6%
|779,31
|52,6%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|1464,36
|0,6%
|826,66
|56,5%
|17
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|1204,39
|0,5%
|550,15
|45,7%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ»
|1198,24
|0,5%
|413,43
|34,5%
|19
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|662,10
|0,3%
|322,22
|48,7%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт»
|654,95
|0,3%
|291,98
|44,6%
|21
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|607,70
|0,3%
|292,85
|48,2%
|22
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|596,18
|0,3%
|80,85
|13,6%
|23
|Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс»
|364,45
|0,2%
|329,00
|90,3%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР»
|328,23
|0,1%
|66,33
|20,2%
|25
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|305,82
|0,1%
|118,08
|38,6%
|26
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|294,10
|0,10%
|27,44
|9,30%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|282,73
|0,10%
|439,00
|155,30%
|28
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|280,83
|0,10%
|128,71
|45,80%
|29
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|217,76
|0,10%
|129,52
|59,50%
|30
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта»
|213,98
|0,10%
|138,21
|64,60%
|31
|Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
|127,83
|0,10%
|55,66
|43,50%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|125,00
|0,10%
|44,54
|35,60%
|33
|Акционерное общество «Страховая компания Чулпан»
|107,84
|0,00%
|39,35
|36,50%
|34
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|89,69
|0,00%
|23,00
|25,60%
|35
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис»
|52,29
|0,00%
|20,03
|38,30%
|36
|Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания»
|50,85
|0,00%
|33,31
|65,50%
|37
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|34,55
|0,00%
|24,34
|70,50%
|38
|Акционерное общество «Страховая компания БАСК»
|30,91
|0,00%
|7,94
|25,70%
|39
|Акционерное общество «Страховая компания Солидарность»
|23,71
|0,00%
|10,32
|43,50%
|40
|Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование»
|22,34
|0,00%
|9,57
|42,80%
|41
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК»
|17,46
|0,00%
|3,61
|20,70%
|42
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д»
|15,28
|0,00%
|3,93
|25,70%
|43
|Акционерное общество «Страховая компания Армеец»
|14,57
|0,00%
|2,21
|15,10%
|44
|Акционерное общество «Гута-Страхование»
|10,04
|0,00%
|-
|-
|45
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»
|9,59
|0,00%
|5,45
|56,80%
|46
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа»
|9,28
|0,00%
|2,10
|22,70%
|47
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД»
|7,96
|0,00%
|3,70
|46,50%
|48
|Страховое акционерное общество «Медэкспресс»
|7,22
|0,00%
|5,81
|80,50%
|49
|Акционерное общество «Страховое общество Талисман»
|5,53
|0,00%
|2,02
|36,60%
|50
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Страховой дом «Платинум»»
|4,78
|0,00%
|7,97
|166,80%
|51
|Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант»
|4,55
|0,00%
|0,07
|1,50%
|52
|Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование»
|4,11
|0,00%
|24,63
|598,80%
|53
|Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ»
|3,44
|0,00%
|0,13
|3,70%
|54
|Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство»
|1,92
|0,00%
|0,39
|20,40%
|55
|Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования»
|0,48
|0,00%
|0,56
|118,20%
|56
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооп-Ресурс»
|0,12
|0,00%
|-
|-
|57
|Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Эталон»
|0,06
|0,00%
|1,61
|2901,40%
|58
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|0,02
|0,00%
|-
|-