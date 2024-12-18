Страховые компании России по автокаско (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 38 491,23 16,3% 18 377,19 47,7% 2 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 34 895,19 14,8% 19 414,82 55,6% 3 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 28 450,41 12,0% 14 029,40 49,3% 4 Страховое акционерное общество ВСК 24 946,74 10,6% 12 816,17 51,4% 5 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 20 248,95 8,6% 8532,42 42,1% 6 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 18 465,18 7,8% 9843,53 53,3% 7 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 17 316,36 7,3% 7159,79 41,3% 8 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 10 197,79 4,3% 4446,98 43,6% 9 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 8367,14 3,5% 3899,05 46,6% 10 Акционерное общество «Т-Страхование» 8350,70 3,5% 4434,33 53,1% 11 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 5461,53 2,3% 2982,35 54,6% 12 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 4458,76 1,9% 2278,96 51,1% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 3883,28 1,6% 1704,82 43,9% 14 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 1780,65 0,8% 1268,25 71,2% 15 Акционерное общество «Зетта Страхование» 1481,27 0,6% 779,31 52,6% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 1464,36 0,6% 826,66 56,5% 17 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1204,39 0,5% 550,15 45,7% 18 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1198,24 0,5% 413,43 34,5% 19 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 662,10 0,3% 322,22 48,7% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 654,95 0,3% 291,98 44,6% 21 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 607,70 0,3% 292,85 48,2% 22 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 596,18 0,3% 80,85 13,6% 23 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 364,45 0,2% 329,00 90,3% 24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 328,23 0,1% 66,33 20,2% 25 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 305,82 0,1% 118,08 38,6% 26 Акционерное общество «Д2 Страхование» 294,10 0,10% 27,44 9,30% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 282,73 0,10% 439,00 155,30% 28 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 280,83 0,10% 128,71 45,80% 29 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 217,76 0,10% 129,52 59,50% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 213,98 0,10% 138,21 64,60% 31 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 127,83 0,10% 55,66 43,50% 32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 125,00 0,10% 44,54 35,60% 33 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 107,84 0,00% 39,35 36,50% 34 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 89,69 0,00% 23,00 25,60% 35 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 52,29 0,00% 20,03 38,30% 36 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 50,85 0,00% 33,31 65,50% 37 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 34,55 0,00% 24,34 70,50% 38 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 30,91 0,00% 7,94 25,70% 39 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 23,71 0,00% 10,32 43,50% 40 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 22,34 0,00% 9,57 42,80% 41 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 17,46 0,00% 3,61 20,70% 42 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 15,28 0,00% 3,93 25,70% 43 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 14,57 0,00% 2,21 15,10% 44 Акционерное общество «Гута-Страхование» 10,04 0,00% - - 45 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 9,59 0,00% 5,45 56,80% 46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 9,28 0,00% 2,10 22,70% 47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 7,96 0,00% 3,70 46,50% 48 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 7,22 0,00% 5,81 80,50% 49 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 5,53 0,00% 2,02 36,60% 50 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Страховой дом «Платинум»» 4,78 0,00% 7,97 166,80% 51 Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант» 4,55 0,00% 0,07 1,50% 52 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 4,11 0,00% 24,63 598,80% 53 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 3,44 0,00% 0,13 3,70% 54 Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство» 1,92 0,00% 0,39 20,40% 55 Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» 0,48 0,00% 0,56 118,20% 56 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооп-Ресурс» 0,12 0,00% - - 57 Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Эталон» 0,06 0,00% 1,61 2901,40% 58 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 0,02 0,00% - -