Страховые компании России по страхованию жизни (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

№ Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 585 526,21 50,5% 203 491,73 34,8% 2 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 164 977,32 14,2% 81 323,67 49,3% 3 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 116 248,09 10,0% 66 359,50 57,1% 4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 62 285,56 5,4% 28 307,15 45,4% 5 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 53 792,68 4,6% 16 958,27 31,5% 6 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 31 129,78 2,7% 12 777,31 41,0% 7 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 21 275,39 1,8% 7855,93 36,9% 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 20 455,77 1,8% 17 071,89 83,5% 9 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 15 849,05 1,4% 14 880,59 93,9% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 14 828,26 1,3% 9696,02 65,4% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 13 740,10 1,2% — — 12 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 13 284,91 1,1% 9164,74 69,0% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 8201,06 0,7% 3040,09 37,1% 14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 6674,08 0,6% 5136,04 77,0% 15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 6265,36 0,5% - - 16 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 5800,83 0,5% 1912,17 33,0% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4983,32 0,4% 4201,26 84,3% 18 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 4878,30 0,4% 490,92 10,1% 19 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 4043,44 0,3% 1543,46 38,2% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни» 2175,87 0,2% 7768,56 357,0% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 1482,72 0,1% 3377,02 227,8% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 1255,28 0,1% 3463,47 275,9% 23 Страховое акционерное общество «Геополис» 693,20 0,0% 268,38 38,7% 24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь» 241,23 0,0% 213,22 88,4% 25 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело Жизни» 204,10 0,0% 258,95 126,9% 26 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 89,27 0,00% 266,56 298,60% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 76,29 0,00% 88,79 116,40% 28 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 3,31 0,00% 25,62 775,00%