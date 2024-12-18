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Коммерсантъ FM
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Страховые компании России по страхованию жизни (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат
1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 585 526,21 50,5% 203 491,73 34,8%
2 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 164 977,32 14,2% 81 323,67 49,3%
3 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 116 248,09 10,0% 66 359,50 57,1%
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 62 285,56 5,4% 28 307,15 45,4%
5 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 53 792,68 4,6% 16 958,27 31,5%
6 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 31 129,78 2,7% 12 777,31 41,0%
7 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 21 275,39 1,8% 7855,93 36,9%
8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 20 455,77 1,8% 17 071,89 83,5%
9 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 15 849,05 1,4% 14 880,59 93,9%
10 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 14 828,26 1,3% 9696,02 65,4%
11 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 13 740,10 1,2%
12 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 13 284,91 1,1% 9164,74 69,0%
13 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 8201,06 0,7% 3040,09 37,1%
14 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 6674,08 0,6% 5136,04 77,0%
15 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 6265,36 0,5% - -
16 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 5800,83 0,5% 1912,17 33,0%
17 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4983,32 0,4% 4201,26 84,3%
18 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 4878,30 0,4% 490,92 10,1%
19 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 4043,44 0,3% 1543,46 38,2%
20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни» 2175,87 0,2% 7768,56 357,0%
21 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 1482,72 0,1% 3377,02 227,8%
22 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 1255,28 0,1% 3463,47 275,9%
23 Страховое акционерное общество «Геополис» 693,20 0,0% 268,38 38,7%
24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь» 241,23 0,0% 213,22 88,4%
25 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело Жизни» 204,10 0,0% 258,95 126,9%
26 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 89,27 0,00% 266,56 298,60%
27 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 76,29 0,00% 88,79 116,40%
28 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 3,31 0,00% 25,62 775,00%

Таблица подготовлена «Эксперт РА» для “Ъ”

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