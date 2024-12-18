Страховые компании России по страхованию жизни (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

|
|№
|Страховая компания
|Сумма взносов (премий; млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|585 526,21
|50,5%
|203 491,73
|34,8%
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|164 977,32
|14,2%
|81 323,67
|49,3%
|3
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь»
|116 248,09
|10,0%
|66 359,50
|57,1%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|62 285,56
|5,4%
|28 307,15
|45,4%
|5
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|53 792,68
|4,6%
|16 958,27
|31,5%
|6
|Акционерное общество «Инлайф страхование жизни»
|31 129,78
|2,7%
|12 777,31
|41,0%
|7
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни»
|21 275,39
|1,8%
|7855,93
|36,9%
|8
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|20 455,77
|1,8%
|17 071,89
|83,5%
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|15 849,05
|1,4%
|14 880,59
|93,9%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»
|14 828,26
|1,3%
|9696,02
|65,4%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|13 740,10
|1,2%
|—
|—
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|13 284,91
|1,1%
|9164,74
|69,0%
|13
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита»
|8201,06
|0,7%
|3040,09
|37,1%
|14
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни»
|6674,08
|0,6%
|5136,04
|77,0%
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни»
|6265,36
|0,5%
|-
|-
|16
|Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф»
|5800,83
|0,5%
|1912,17
|33,0%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни»
|4983,32
|0,4%
|4201,26
|84,3%
|18
|Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование»
|4878,30
|0,4%
|490,92
|10,1%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни»
|4043,44
|0,3%
|1543,46
|38,2%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни»
|2175,87
|0,2%
|7768,56
|357,0%
|21
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|1482,72
|0,1%
|3377,02
|227,8%
|22
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф»
|1255,28
|0,1%
|3463,47
|275,9%
|23
|Страховое акционерное общество «Геополис»
|693,20
|0,0%
|268,38
|38,7%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Чулпан-Жизнь»
|241,23
|0,0%
|213,22
|88,4%
|25
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело Жизни»
|204,10
|0,0%
|258,95
|126,9%
|26
|Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия»
|89,27
|0,00%
|266,56
|298,60%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование»
|76,29
|0,00%
|88,79
|116,40%
|28
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|3,31
|0,00%
|25,62
|775,00%