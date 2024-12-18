Страховые компании России по совокупному объему страховых премий (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

|
|№
|Страховая компания
|Сумма взносов (премий; млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|585 903,44
|24,4%
|203 644,65
|34,8%
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|221 159,31
|9,2%
|81 724,42
|37,0%
|3
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|195 863,28
|8,2%
|103 520,09
|52,9%
|4
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|163 965,23
|6,8%
|78 393,05
|47,8%
|5
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|144 098,19
|6,0%
|72 195,98
|50,1%
|6
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь»
|116 262,93
|4,8%
|66 369,10
|57,1%
|7
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|107 648,45
|4,5%
|53 734,76
|49,9%
|8
|Страховое акционерное общество ВСК
|97 063,86
|4,0%
|45 073,58
|46,4%
|9
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование»
|69 331,02
|2,9%
|13 143,96
|19,0%
|10
|Публичное акционерное общество Страховая компания «Росгосстрах»
|65 487,02
|2,7%
|25 226,25
|38,5%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|64 634,23
|2,7%
|28 410,78
|44,0%
|12
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|53 953,14
|2,3%
|17 088,76
|31,7%
|13
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|51 708,26
|2,2%
|25 822,55
|49,9%
|14
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|47 981,39
|2,0%
|11 939,69
|24,9%
|15
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|39 659,94
|1,7%
|14 895,83
|37,6%
|16
|Акционерное общество «Инлайф страхование жизни»
|31 130,24
|1,3%
|12 777,84
|41,0%
|17
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|24 406,59
|1,0%
|11 030,65
|45,2%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни»
|22 927,75
|1,0%
|8991,02
|39,2%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|21 947,47
|0,9%
|17 728,51
|80,8%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|19 597,41
|0,8%
|9372,73
|47,8%
|21
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»
|18 316,19
|0,8%
|10 855,55
|59,3%
|22
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|18 307,24
|0,8%
|6939,30
|37,9%
|23
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|16 137,03
|0,7%
|14 883,37
|92,2%
|24
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|15 200,56
|0,6%
|7925,71
|52,1%
|25
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|13 741,17
|0,6%
|—
|—
|26
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|8892,00
|0,4%
|5558,26
|62,5%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита»
|8528,10
|0,4%
|3074,28
|36,0%
|28
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|7999,04
|0,3%
|2958,76
|37,0%
|29
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|7904,12
|0,3%
|5417,77
|68,5%
|30
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|7201,18
|0,3%
|7665,51
|106,4%
|31
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|6967,80
|0,3%
|2995,51
|43,0%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни»
|6934,94
|0,3%
|5136,04
|74,1%
|33
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|6684,40
|0,3%
|2070,77
|31,0%
|34
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни»
|6265,36
|0,3%
|—
|—
|35
|Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф»
|6144,64
|0,3%
|1947,50
|31,7%
|36
|Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование»
|5770,97
|0,2%
|539,31
|9,3%
|37
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование»
|5259,96
|0,2%
|1699,98
|32,3%
|38
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни»
|4988,68
|0,2%
|4204,36
|84,3%
|39
|Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ»
|4673,41
|0,2%
|37,87
|0,8%
|40
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|4634,00
|0,2%
|2034,98
|43,9%
|41
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|4376,54
|0,2%
|2023,88
|46,2%
|42
|Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни»
|4089,93
|0,2%
|1564,13
|38,2%
|43
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|4048,94
|0,2%
|913,69
|22,6%
|44
|Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс»
|3974,19
|0,2%
|2387,42
|60,1%
|45
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа»
|3559,31
|0,1%
|528,24
|14,8%
|46
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт»
|3521,30
|0,1%
|406,33
|11,5%
|47
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|3496,13
|0,1%
|53,44
|1,5%
|48
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|3267,46
|0,1%
|1004,70
|30,7%
|49
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|2396,44
|0,1%
|1979,49
|82,6%
|50
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс»
|2286,57
|0,1%
|265,75
|11,6%
|51
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни»
|2219,40
|0,1%
|7770,25
|350,1%
|52
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|2129,85
|0,1%
|1098,63
|51,6%
|53
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|1472,88
|0,1%
|218,33
|14,8%
|54
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК»
|1467,29
|0,1%
|129,73
|8,8%
|55
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|1377,22
|0,1%
|378,39
|27,5%
|56
|Акционерное общество «Страховая компания Чулпан»
|1358,50
|0,1%
|807,29
|59,4%
|57
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф»
|1343,73
|0,1%
|3488,92
|259,6%
|58
|Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование»
|1338,13
|0,1%
|57,19
|4,3%
|59
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|1300,98
|0,1%
|732,41
|56,3%
|60
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ»
|1299,07
|0,1%
|424,33
|32,7%
|61
|Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»
|1274,05
|0,1%
|166,69
|13,1%
|62
|Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
|1136,43
|0,0%
|660,65
|58,1%
|63
|Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование»
|1067,98
|0,0%
|137,44
|12,9%
|64
|Акционерное общество «Баланс Страхование»
|1038,28
|0,0%
|54,80
|5,3%
|65
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД»
|1022,06
|0,0%
|77,55
|7,6%
|66
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР»
|983,85
|0,0%
|73,46
|7,5%
|67
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование»
|981,07
|0,0%
|322,45
|32,9%
|68
|Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота»
|896,08
|0,0%
|362,84
|40,5%
|69
|Общество с ограниченной ответственностью «АК Барс Страхование»
|852,48
|0,0%
|209,32
|24,6%
|70
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д»
|797,70
|0,0%
|138,06
|17,3%
|71
|Акционерное общество «Страховая компания БАСК»
|713,16
|0,0%
|593,40
|83,2%
|72
|Страховое акционерное общество «Геополис»
|698,83
|0,0%
|273,26
|39,1%
|73
|Страховое акционерное общество «Медэкспресс»
|679,25
|0,0%
|436,30
|64,2%
|74
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Герса»
|649,83
|0,0%
|3,33
|0,5%
|75
|Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания»
|611,86
|0,0%
|185,07
|30,2%
|76
|Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование»
|590,39
|0,0%
|445,23
|75,4%
|77
|Акционерное общество «Страховая компания Солидарность»
|575,11
|0,0%
|67,31
|11,7%
|78
|Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование»
|516,49
|0,0%
|68,31
|13,2%
|79
|Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия»
|497,39
|0,0%
|526,70
|105,9%
|80
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование»
|494,63
|0,0%
|41,41
|8,4%
|81
|Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур»
|492,30
|0,0%
|315,20
|64,0%
|82
|Акционерное общество «Страховая компания Турикум»
|480,92
|0,0%
|3091,91
|642,9%
|83
|Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа»
|463,64
|0,0%
|35,56
|7,7%
|84
|Акционерное общество «Страховая компания Армеец»
|438,38
|0,0%
|378,58
|86,4%
|85
|Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование»
|435,00
|0,0%
|117,63
|27,0%
|86
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис»
|342,52
|0,0%
|172,83
|50,5%
|87
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта»
|329,79
|0,0%
|181,77
|55,1%
|88
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК»
|325,61
|0,0%
|3,78
|1,2%
|89
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ак Барс-Мед»
|309,19
|0,0%
|185,88
|60,1%
|90
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф»
|306,13
|0,0%
|211,75
|69,2%
|91
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение»
|282,58
|0,0%
|207,79
|73,5%
|92
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чулпан-Жизнь»
|242,60
|0,0%
|214,16
|88,3%
|93
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело жизни»
|236,08
|0,0%
|260,82
|110,5%
|94
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»
|231,98
|0,0%
|159,73
|68,9%
|95
|Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи»
|218,05
|0,0%
|7,20
|3,3%
|96
|Акционерное общество «ГУТА-Страхование»
|134,76
|0,0%
|19,88
|14,8%
|97
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК»
|53,20
|0,0%
|37,54
|70,6%
|98
|Страховое акционерное общество «Лексгарант»
|45,05
|0,0%
|2,09
|4,6%
|99
|Общество с ограниченной ответственностью «СК Экспресс-страхование»
|40,41
|0,0%
|—
|—
|100
|Общество с ограниченной ответственностью «Кофас Рус Страховая Компания»
|39,68
|0,0%
|21,41
|53,9%
|101
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Уютный Дом-1»
|39,68
|0,00%
|—
|—
|102
|Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования»
|22,26
|0,00%
|0,59
|2,70%
|103
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта»
|21,98
|0,00%
|0,15
|0,70%
|104
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Страховой дом «Платинум»»
|18,98
|0,00%
|8,18
|43,10%
|105
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ХАТХОР»
|14,67
|0,00%
|5,61
|38,20%
|106
|Акционерное общество «Страховое общество Талисман»
|13,87
|0,00%
|16,63
|120,00%
|107
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб»
|12,38
|0,00%
|0,86
|6,90%
|108
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооперативное единство»
|7,46
|0,00%
|0,84
|11,20%
|109
|Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант»
|4,84
|0,00%
|45,33
|937,20%
|110
|Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-Мед»
|4,67
|0,00%
|—
|0,10%
|111
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Ответственность»
|2,16
|0,00%
|—
|—
|112
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооп-Ресурс»
|2,05
|0,00%
|—
|0,10%
|113
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кредит Доверия»
|0,94
|0,00%
|0,01
|1,00%
|114
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Северная столица»
|0,52
|0,00%
|—
|—
|115
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Эталон»
|0,42
|0,00%
|1,61
|382,00%
|116
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования ГарантПрофит»
|0,41
|0,00%
|—
|—
|117
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Парус»
|0,34
|0,00%
|—
|—
|118
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Содружество»
|0,16
|0,00%
|—
|—
|119
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования ИНСАНГО»
|0,12
|0,00%
|—
|—
|120
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Сириус»
|0,09
|0,00%
|—
|—
|121
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ЭчДиАй Глобал»
|0,06
|0,00%
|91,64
|154536,20%
|122
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь»
|0,05
|0,00%
|0,11
|225,30%
|123
|Акционерное общество Астрамед-МС» (страховая медицинская компания)
|0,05
|0,00%
|—
|—