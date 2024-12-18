Страховые компании России по совокупному объему страховых премий (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

№ Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб.) Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 585 903,44 24,4% 203 644,65 34,8% 2 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 221 159,31 9,2% 81 724,42 37,0% 3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 195 863,28 8,2% 103 520,09 52,9% 4 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 163 965,23 6,8% 78 393,05 47,8% 5 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 144 098,19 6,0% 72 195,98 50,1% 6 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-Жизнь» 116 262,93 4,8% 66 369,10 57,1% 7 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 107 648,45 4,5% 53 734,76 49,9% 8 Страховое акционерное общество ВСК 97 063,86 4,0% 45 073,58 46,4% 9 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» 69 331,02 2,9% 13 143,96 19,0% 10 Публичное акционерное общество Страховая компания «Росгосстрах» 65 487,02 2,7% 25 226,25 38,5% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 64 634,23 2,7% 28 410,78 44,0% 12 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 53 953,14 2,3% 17 088,76 31,7% 13 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 51 708,26 2,2% 25 822,55 49,9% 14 Акционерное общество «Т-Страхование» 47 981,39 2,0% 11 939,69 24,9% 15 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 39 659,94 1,7% 14 895,83 37,6% 16 Акционерное общество «Инлайф страхование жизни» 31 130,24 1,3% 12 777,84 41,0% 17 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 24 406,59 1,0% 11 030,65 45,2% 18 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 22 927,75 1,0% 8991,02 39,2% 19 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 21 947,47 0,9% 17 728,51 80,8% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 19 597,41 0,8% 9372,73 47,8% 21 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 18 316,19 0,8% 10 855,55 59,3% 22 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 18 307,24 0,8% 6939,30 37,9% 23 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 16 137,03 0,7% 14 883,37 92,2% 24 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 15 200,56 0,6% 7925,71 52,1% 25 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 13 741,17 0,6% — — 26 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 8892,00 0,4% 5558,26 62,5% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие-Вита» 8528,10 0,4% 3074,28 36,0% 28 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 7999,04 0,3% 2958,76 37,0% 29 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 7904,12 0,3% 5417,77 68,5% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 7201,18 0,3% 7665,51 106,4% 31 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 6967,80 0,3% 2995,51 43,0% 32 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания МАКС страхование жизни» 6934,94 0,3% 5136,04 74,1% 33 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 6684,40 0,3% 2070,77 31,0% 34 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 6265,36 0,3% — — 35 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 6144,64 0,3% 1947,50 31,7% 36 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 5770,97 0,2% 539,31 9,3% 37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 5259,96 0,2% 1699,98 32,3% 38 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4988,68 0,2% 4204,36 84,3% 39 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 4673,41 0,2% 37,87 0,8% 40 Акционерное общество «Зетта Страхование» 4634,00 0,2% 2034,98 43,9% 41 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 4376,54 0,2% 2023,88 46,2% 42 Общество с ограниченной ответственностью «ППФ Страхование жизни» 4089,93 0,2% 1564,13 38,2% 43 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 4048,94 0,2% 913,69 22,6% 44 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 3974,19 0,2% 2387,42 60,1% 45 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 3559,31 0,1% 528,24 14,8% 46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 3521,30 0,1% 406,33 11,5% 47 Акционерное общество «Д2 Страхование» 3496,13 0,1% 53,44 1,5% 48 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 3267,46 0,1% 1004,70 30,7% 49 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 2396,44 0,1% 1979,49 82,6% 50 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс» 2286,57 0,1% 265,75 11,6% 51 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ВСК-Линия жизни» 2219,40 0,1% 7770,25 350,1% 52 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 2129,85 0,1% 1098,63 51,6% 53 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 1472,88 0,1% 218,33 14,8% 54 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 1467,29 0,1% 129,73 8,8% 55 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 1377,22 0,1% 378,39 27,5% 56 Акционерное общество «Страховая компания Чулпан» 1358,50 0,1% 807,29 59,4% 57 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Райффайзен Лайф» 1343,73 0,1% 3488,92 259,6% 58 Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» 1338,13 0,1% 57,19 4,3% 59 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 1300,98 0,1% 732,41 56,3% 60 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1299,07 0,1% 424,33 32,7% 61 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 1274,05 0,1% 166,69 13,1% 62 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 1136,43 0,0% 660,65 58,1% 63 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 1067,98 0,0% 137,44 12,9% 64 Акционерное общество «Баланс Страхование» 1038,28 0,0% 54,80 5,3% 65 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 1022,06 0,0% 77,55 7,6% 66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 983,85 0,0% 73,46 7,5% 67 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 981,07 0,0% 322,45 32,9% 68 Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» 896,08 0,0% 362,84 40,5% 69 Общество с ограниченной ответственностью «АК Барс Страхование» 852,48 0,0% 209,32 24,6% 70 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 797,70 0,0% 138,06 17,3% 71 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 713,16 0,0% 593,40 83,2% 72 Страховое акционерное общество «Геополис» 698,83 0,0% 273,26 39,1% 73 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 679,25 0,0% 436,30 64,2% 74 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Герса» 649,83 0,0% 3,33 0,5% 75 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 611,86 0,0% 185,07 30,2% 76 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 590,39 0,0% 445,23 75,4% 77 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 575,11 0,0% 67,31 11,7% 78 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование» 516,49 0,0% 68,31 13,2% 79 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 497,39 0,0% 526,70 105,9% 80 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 494,63 0,0% 41,41 8,4% 81 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 492,30 0,0% 315,20 64,0% 82 Акционерное общество «Страховая компания Турикум» 480,92 0,0% 3091,91 642,9% 83 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 463,64 0,0% 35,56 7,7% 84 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 438,38 0,0% 378,58 86,4% 85 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 435,00 0,0% 117,63 27,0% 86 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 342,52 0,0% 172,83 50,5% 87 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 329,79 0,0% 181,77 55,1% 88 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 325,61 0,0% 3,78 1,2% 89 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ак Барс-Мед» 309,19 0,0% 185,88 60,1% 90 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 306,13 0,0% 211,75 69,2% 91 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» 282,58 0,0% 207,79 73,5% 92 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чулпан-Жизнь» 242,60 0,0% 214,16 88,3% 93 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Дело жизни» 236,08 0,0% 260,82 110,5% 94 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 231,98 0,0% 159,73 68,9% 95 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 218,05 0,0% 7,20 3,3% 96 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 134,76 0,0% 19,88 14,8% 97 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 53,20 0,0% 37,54 70,6% 98 Страховое акционерное общество «Лексгарант» 45,05 0,0% 2,09 4,6% 99 Общество с ограниченной ответственностью «СК Экспресс-страхование» 40,41 0,0% — — 100 Общество с ограниченной ответственностью «Кофас Рус Страховая Компания» 39,68 0,0% 21,41 53,9% 101 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Уютный Дом-1» 39,68 0,00% — — 102 Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» 22,26 0,00% 0,59 2,70% 103 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта» 21,98 0,00% 0,15 0,70% 104 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Страховой дом «Платинум»» 18,98 0,00% 8,18 43,10% 105 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ХАТХОР» 14,67 0,00% 5,61 38,20% 106 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 13,87 0,00% 16,63 120,00% 107 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб» 12,38 0,00% 0,86 6,90% 108 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооперативное единство» 7,46 0,00% 0,84 11,20% 109 Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант» 4,84 0,00% 45,33 937,20% 110 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-Мед» 4,67 0,00% — 0,10% 111 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Ответственность» 2,16 0,00% — — 112 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооп-Ресурс» 2,05 0,00% — 0,10% 113 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кредит Доверия» 0,94 0,00% 0,01 1,00% 114 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Северная столица» 0,52 0,00% — — 115 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Эталон» 0,42 0,00% 1,61 382,00% 116 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования ГарантПрофит» 0,41 0,00% — — 117 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Парус» 0,34 0,00% — — 118 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Содружество» 0,16 0,00% — — 119 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования ИНСАНГО» 0,12 0,00% — — 120 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Сириус» 0,09 0,00% — — 121 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ЭчДиАй Глобал» 0,06 0,00% 91,64 154536,20% 122 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб Жизнь» 0,05 0,00% 0,11 225,30% 123 Акционерное общество Астрамед-МС» (страховая медицинская компания) 0,05 0,00% — —