В Таганроге обезвредили части ракет, оставшихся после атаки на аэродром
Взрывотехники завершили мероприятия по обезвреживанию ракет, которые остались после ракетной атаки на аэродром Таганрога. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Все прошло в штатном режиме. Благодарю специалистов за работу, а таганрожцев за понимание ситуации», — сказала госпожа Камбулова.
Обезвреживать части военных ракет начали 16 декабря около 23:00. Светлана Камбулова призывала жителей ряда многоквартирных домов по Калужскому проезду оставаться дома, не выходить на улицу и отойти от окон.