Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Таганроге обезвредили части ракет, оставшихся после атаки на аэродром

Взрывотехники завершили мероприятия по обезвреживанию ракет, которые остались после ракетной атаки на аэродром Таганрога. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все прошло в штатном режиме. Благодарю специалистов за работу, а таганрожцев за понимание ситуации», — сказала госпожа Камбулова.

Обезвреживать части военных ракет начали 16 декабря около 23:00. Светлана Камбулова призывала жителей ряда многоквартирных домов по Калужскому проезду оставаться дома, не выходить на улицу и отойти от окон.

Анастасия Казуков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...