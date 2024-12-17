В Таганроге обезвредили части ракет, оставшихся после атаки на аэродром

Взрывотехники завершили мероприятия по обезвреживанию ракет, которые остались после ракетной атаки на аэродром Таганрога. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все прошло в штатном режиме. Благодарю специалистов за работу, а таганрожцев за понимание ситуации», — сказала госпожа Камбулова.

Обезвреживать части военных ракет начали 16 декабря около 23:00. Светлана Камбулова призывала жителей ряда многоквартирных домов по Калужскому проезду оставаться дома, не выходить на улицу и отойти от окон.

Анастасия Казуков