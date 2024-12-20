Группа «Малышки 18:22»: «Сестринства не хватает в жизни — не хватает горизонтальности, равенства»
Аксинья и Ника Сарычевы
Фото: Соня Светашова
- О розовом
Выбор розового произошел очень органично — из того, что у нас было под руками. Нам тогда на еду не хватало, а самое красивое и дешевое, что может быть на свете,— это розовая краска. Покрасишь розовым, и все уже красиво, как будто что-то из журнала о лучшей жизни. Когда мы там используем розовый, мы говорим как будто бы наивным, инфантильным языком, но говорим не о наивных вещах, а о серьезных проблемах.
- О Сибири женского рода
Конечно, мы себя ассоциируем с Сибирью. Сибирь связана с женским. Вообще «страна», «родина», «Россия», «Москва», «Сибирь» — все это слова женского рода. Для нас Сибирь — символ подавленного женского в России: это большая часть страны, но при этом она ведет какое-то незаслуженно пассивное существование. Коренные жители Томской области — селькупы, в их культуре очень сильны элементы матриархата, несмотря на то, что они окружены народами с патриархальной культурой и подверглись ее влиянию: у селькупов род ведется по женской линии, в их мифологии мир первоначально имел только горизонтальное, женское измерение, мир был горизонтальным, как болото, и главное божество было женским — старуха-мать, которая рождает и которая забирает жизнь. Есть много версий, что значит слово «Сибирь», но нам больше всего нравится та, что «Сибирь» значит «красивая».
- О сестринстве
Наше искусство — это диалог между нами, желание понять себя. Мы ведем бесконечные разговоры, вспоминаем прошлое и анализируем его. И, пытаясь понять, кто мы есть и куда мы идем, мы выходим на более широкие темы женского, гендерного плана. Например, тему сестринства. У нас все вышло максимально органично: просто мы — родные сестры. Но нам кажется, что сестринства не хватает в жизни — не хватает горизонтальности, равенства, не хватает взаимной поддержки среди женщин. В мужском мире есть иерархия и конкуренция, но есть и братство — брат за брата. Глядя на арт-систему, понимаешь, что это очень жесткая иерархичная структура, но даже в ней среди мужчин можно гораздо чаще наблюдать солидарность, чем среди женщин. Мы бы хотели это изменить и сейчас делаем проект «Все люди — сестры».