В Ярославле пройдет конференция «Сталинское наследие»

18 декабря в офисе Ярославского обкома КПРФ состоится научно-практическая конференция «Сталинское наследие». Об этом сообщает официальный сайт областного комитета партии.

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Конференция приурочена к 145-ой годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. На мероприятии с докладами выступят ученые и преподаватели ярославских вузов. Заявлены доклады «Актуальность опыта сталинской индустриализации», «Сталин и преобразование природы», «Роль Сталина в пропаганде отечественного туризма», «Сталин в искусстве» и другие. Конференция подготовлена ярославским отделением РУСО (Российские ученые социалистической ориентации), которое возглавляет кандидат экономических наук Владимир Корнилов.

Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов объяснил проведение конференции тем, что «с именем Сталина связаны выдающиеся страницы истории нашей Родины».

Антон Голицын