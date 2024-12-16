В Морозовске мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты
В воскресенье, 15 декабря, в Морозовске на ул. Щаденко произошел пожар из-за непотушенной сигареты. В результате погиб 36-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Погибший курил в постели и заснул. Причиной смерти стало отравление продуктами горения. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС на площади 3 кв. м.
Всего в тушении были задействованы 8 специалистов МЧС и две автоцистерны.
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