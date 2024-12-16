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В Морозовске мужчина погиб в пожаре из-за непотушенной сигареты

В воскресенье, 15 декабря, в Морозовске на ул. Щаденко произошел пожар из-за непотушенной сигареты. В результате погиб 36-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Погибший курил в постели и заснул. Причиной смерти стало отравление продуктами горения. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС на площади 3 кв. м.

Всего в тушении были задействованы 8 специалистов МЧС и две автоцистерны.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», врио донского губернатора Юрий Слюсарь распорядился о присвоении звания «Лучший спасатель Ростовской области».

Анна Марьина

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