Двое дончан погибли в ДТП за минувшие сутки

Накануне в Ростовской области произошло 11 ДТП, в которых погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба донской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Травмы получили 13 человек,четверо из которых — дети. Так, 15-летний ростовчанин за рулем питбайка врезался в Lada Granta, а несколькими часами позже иномарка сбила 11-летнего пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Еще двое пострадавших несовершеннолетних — пассажиры разбившихся транспортных средств.

Дмитрий Ковалевский