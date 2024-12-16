Спикер свердловского заксобрания подписала соглашение с парламентом ДНР

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и спикер Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Константин Кузьмин подписали соглашение о сотрудничестве между парламентами. Подписание документа прошло в рамках президиума Совета законодателей при Федеральном собрании, сообщила госпожа Бабушкина в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Соглашение — продолжение той работы, которая у нас уже идет. Теперь она будет более системной. Мы продолжим консультировать донецких парламентариев, обмениваться опытом в законотворчестве»,— пояснила спикер.

Людмила Бабушкина напомнила, что сотрудничество между парламентами Среднего Урала и ДНР налажено с 2022 года. По ее словам, была выстроена «эффективная работа парламентариев» Свердловской области с общественниками и руководством Макеевки и ДНР. «Лично я дважды была на Донбассе. В декабре прошлого года посетила перинатальный центр в Макеевке, которому ранее Свердловская область передала 118 единиц медоборудования: инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные системы. Передавали новогодние подарки для детей Макеевки»,— отметила госпожа Бабушкина.

Напомним, Константин Кузьмин сменил на посту спикера парламента ДНР Артема Жогу, который в начале октября был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Отмечалось, что свердловские власти выстроили диалог с господином Жогой в направлении «оборонного комплекса».

Василий Алексеев