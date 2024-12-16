Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спикер свердловского заксобрания подписала соглашение с парламентом ДНР

Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и спикер Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Константин Кузьмин подписали соглашение о сотрудничестве между парламентами. Подписание документа прошло в рамках президиума Совета законодателей при Федеральном собрании, сообщила госпожа Бабушкина в своем Telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Соглашение — продолжение той работы, которая у нас уже идет. Теперь она будет более системной. Мы продолжим консультировать донецких парламентариев, обмениваться опытом в законотворчестве»,— пояснила спикер.

Людмила Бабушкина напомнила, что сотрудничество между парламентами Среднего Урала и ДНР налажено с 2022 года. По ее словам, была выстроена «эффективная работа парламентариев» Свердловской области с общественниками и руководством Макеевки и ДНР. «Лично я дважды была на Донбассе. В декабре прошлого года посетила перинатальный центр в Макеевке, которому ранее Свердловская область передала 118 единиц медоборудования: инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационные системы. Передавали новогодние подарки для детей Макеевки»,— отметила госпожа Бабушкина.

Напомним, Константин Кузьмин сменил на посту спикера парламента ДНР Артема Жогу, который в начале октября был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Отмечалось, что свердловские власти выстроили диалог с господином Жогой в направлении «оборонного комплекса».

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...