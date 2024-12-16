Бастрыкин поручил провести проверку после аварии с участием скорой помощи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за аварии с участием легкового автомобиля и скорой помощи в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба Информационного центра СК России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Установлено, что водитель легкового автомобиля не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включенными проблесковыми маячками и

звуковым сигналом. В результате столкновения спецтранспорт перевернулся.

Пострадали водитель и женщина-фельдшер, которой потребовалась госпитализация.

Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», авария произошла ночью, 14 декабря, на ул. Немировича-Данченко.

Ева Китаева