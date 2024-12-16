Стоимость сладких новогодних подарков в Ростовской области выросла за год до 14%

На Дону стоимость детских сладких новогодних подарков выросла в 2024 году на 10-14% по сравнению с прошлым годом. Такие данные публикует «Деловая газета.Юг» со ссылкой на аналитиков «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Средний чек сладких подарков в наборе весом 200-300 г в декабре 2024 года составил 541 руб. (+10% к 2023 году), рост числа покупок — 11%. Средний чек сладких подарков в наборе весом 500-600 г — 806 руб. (+11%), рост числа покупок — 9%. Средний чек новогодних подарков весом 800 г — 1 кг — 1221 руб. (рост 12%), рост числа продаж — 14%.

Наиболее востребованы в это году — подарки весом 800-1000 г. В 2023 году спросом в основном пользовались подарки весом 500-600 г.

Василий Хитрых