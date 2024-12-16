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Дом Крамера на Пушкинской в Ростове продают за 240 млн рублей

Трехэтажный особняк на ул. Пушкинская, 116 в Ростове, известный как Дом Крамера, выставлен на продажу за 240 млн руб. Объявление о продаже было размещено на Avito 27 ноября. Продавец не указан.

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Согласно объявлению, участок под зданием площадью шесть соток находится в собственности владельца здания. Внутренние площади объекта — 1,225 тыс. кв. метров.

Отмечается, что объект представляет собой «высокодоходный готовый арендный бизнес. В здании долгосрочные надёжные арендаторы.

Особняк был построен в 1910-х годах ростовским меценатом Павлом Крамером[1]. В 1997 году особняк был внесён в список памятников архитектуры местного значения[2].

Сергей Иванов

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