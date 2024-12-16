Ростовские спасатели участвуют в эвакуации экипажа танкера в Керченском проливе

Дополнительные аэромобильные группировки Донского спасательного центра МЧС России прибыли в район Керченского пролива для эвакуации экипажа с танкера «Волгонефть 239». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФГБУ «Морспасслужба» Фото: ФГБУ «Морспасслужба»

Из Донского спасательного центра МЧС России было отправлено 50 специалистов и восемь единиц техники.

Сейчас на побережье в районе поселка Волна продолжается эвакуация экипажа. На месте работают более 200 спасателей и 37 единиц техники.

Как ранее сообщал «Ъ», два танкера «Волгонефть» потерпели бедствие в Керченском проливе днем 15 декабря. Известно, что один танкер после дрейфа сел на мель в 80 м от берега в районе Тамани. У второго — в 8 км от берега оторвало носовую часть. Общая численность экипажей — 29 человек.

Ева Китаева