Имя Андрея Дроботова убрали с сайта администрации Тольятти

Заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Андрей Дроботов, при Николае Ренце занимавший также пост первого заместителя главы, а после его ухода исполнявший обязанности главы города, официально покинул администрацию Тольятти, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Сведения о чиновнике исчезли с сайта городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Андрей Дроботов, являющийся сыном бывшего спикера городской думы Александра Дроботова, был назначен на должность заместителя главы городского округа Тольятти по имуществу и градостроительству в апреле 2022 года. По сведениям источника «Ъ-Волга», именно его городские элиты хотели видеть на посту главы города после отставки Николая Ренца. Но губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поддержал кандидатуру теперь уже бывшего мэра Жигулевска Ильи Сухих.

Сам господин Дроботов в своих социальных сетях свою отставку не комментировал. Последний раз он проявился в соцсети «ВКонтакте» 9 декабря, сделав перепост информации тольяттинского отделения «Единой России» о своем участии, как «давнего друга партии», в благотворительной акции «Коробка новогоднего счастья».

Таким образом, Андрей Дроботов стал вторым, приближенным к Николаю Ренцу чиновником, покинувшим свой пост после прихода в администрацию Ильи Сухих. До этого со своей должностью расстался руководитель АО «ПО КХ» Сергей Крымцев, которого сменил директор ООО «Акрон инфраструктура» Алексей Бузинный.

Алексей Алексеев