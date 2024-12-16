Света не будет в Таганроге днем на ряде улиц из-за ремонта сетей

В Таганроге с 16-го по 18 декабря будут отключать подачу электроэнергии на ряде улиц. Об этом сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова со ссылкой на информацию «Россетей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По ее словам, отключения связаны с производством плановых ремонтных работ и техническим обслуживанием оборудования.

Ограничения затронут улицы Прохладная, Свободы, Ф. Раневской, Семейную, В. Ткачука, 1-я Линия, Энгельса, Шевченко, Бериева, Таврическая, Шолоховская, а также переулки Мариупольский, Квартальный и Береговой.

Электричество будут отключать с 9 до 17 часов.

Сергей Иванов