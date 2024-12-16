Египет выдал РФ разыскиваемого за организацию казино в ХМАО россиянина

Египет выдал России россиянина Курбана Мамаева, обвиняемого в организации и проведении азартных игр в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным МВД, 2021 году в составе организованной группы Курбан Мамаев создал нелегальные игорные клубы в ХМАО. Доход от противоправной деятельности превысил 168 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 171.2 УК РФ. После этого он скрылся и выехал за границу, а в августе 2022 года был объявлен в международный розыск.

Курбана Мамаева задержали в октябре 2024 года в Египте благодаря работе Интерпола. В результате взаимодействия с египетскими властями его передали российским правоохранительным органам для доставки в Москву.