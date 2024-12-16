В Тольятти комиссия рассматривает заявки от 13 кандидатов на пост главы города

В Тольятти конкурсная комиссия на этой неделе продолжит рассматривать документы, поданные участниками конкурса на пост главы города. После этого будет объявлена дата заседания городской думы, на котором депутаты выберут нового главу из не менее чем двух кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заявки закончили принимать 11 декабря, после чего стало известно, что на пост главы претендуют 13 человек. Это временно неработающий Валерий Кандалинцев, специалист отдела по оказанию помощи социально незащищенной группе населения ООО «Центр социальной работы» Алексей Краснов, генеральный директор ООО «Миртолли Рус» Анна Смирнова, директор ООО «ВИП-Партнер» Александр Лунис, финансовый директор ООО «Волга Стар Груп» Андрей Половков, аспирант дипломатический академии МИД России Евгений Бухряков, главный инженер проекта по надзору за строительством АО «Ленстрой» (Санкт-Петербург) Дмитрий Минашкин, генеральный директор ООО «Фингард» Александр Явкин, руководитель отдела дополнительного профессионального образования ООО «НефтеТехМонтаж» Олег Серов, директор Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин, первый заместитель главы Тольятти Илья Сухих и заведующий хозяйством ООО «Макро» Андрей Яковлев.

Пост главы Тольятти стал вакантен в сентябре 2024 года. За это время на эту должность было несколько кандидатов, пока губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не остановился на теперь уже бывшем мэре Жигулевска Илье Сухих.

Алексей Алексеев