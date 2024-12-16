В Самарской области из-за обильного снегопада затруднено движение транспорта

В Самарской области из-за метели продлен временный запрет на движение маршрутного и грузового транспорта по ряду дорог. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать до 13:00 (MSK+1) 16 декабря 2024 года на участках: 98 км по 129 км М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Оренбургу; 889 км по 984 км М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск; c 23 км по 172 км автодороги А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан.

В Самаре из-за снега и ДТП изменены схемы движения автобусов № 35 и № 61. Интервалы движения по всем маршрутам увеличены.

Сабрина Самедова