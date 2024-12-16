В Оренбуржье суд рассмотрит дело о присвоении денег начальником почтового отделения

В Ленинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело с утвержденным обвинением в отношении начальницы одного из почтовых отделений Оренбурга. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая с июля по сентябрь 2024 года «похитила свыше 1,6 млн руб. из сейфа, находящегося в отделении почтовой связи». Она вносила недостоверные сведения об остатке денег в отчетность, чтобы скрыть свои преступные действия. Недостачу обнаружили во время ревизии.

Руфия Кутляева