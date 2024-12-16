На прошлой неделе в Свердловской области родилось восемь пар близнецов

На протяжении прошедшей недели на территории Свердловской области родились 664 ребенка — на свет появилось 349 мальчиков и 315 девочек, включая восемь пар близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В возрасте до 35 лет матерями стали 473 женщины, еще 183 родили после 35 лет. Для одной из жительниц Среднего Урала это стали восьмые по счету роды.

Напомним, на предыдущей неделе в регионе на свет появилось 668 детей — 347 мальчиков и 321 девочка.

Ирина Пичурина