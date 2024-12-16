Граждане с шизофренией могут побороться за пост главы Самары

Заместитель председателя совета депутатов Октябрьского района Самары Дмитрий Асеев обнаружил, что кандидатам на пост главы города не нужно предоставлять справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну. В их перечень входят умственная осталость, эпилепсия, шизофрения, расстройство настроения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Депутат предполагает, что речь идет о техническом сбое. Для кандидатов на пост главы Новокуйбышевска такая справка обязательна.

Самарская городская дума 15 ноября досрочно прекратила полномочия главы города Елены Лапушкиной. Решение принято на основании заявления бывшей чиновницы. Ее обязанности исполняет экс-глава Дзержинска Иван Носков.

Андрей Сазонов