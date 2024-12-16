Брокерские счета на Мосбирже открыли 909 тыс. жителей Челябинской области

По итогам ноября количество частных инвесторов из Челябинской области, имеющих брокерские счета на Московской бирже, составило 909 тыс. человек. За месяц этот показатель вырос на 10,3 тыс. человек, сообщает пресс-служба биржи.

В ноябре на рынках акций и облигаций совершали сделки 98,8 тыс. местных жителей. Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Московской бирже инвесторами из Южного Урала, составило 145,1 тыс. единиц.

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, по итогам прошлого месяца находится на уровне 34,7 млн человек. Ими открыто 63,2 млн счетов. Общий объем торгов на рынках биржи в ноябре составил 124,8 трлн руб.

Виталина Ярховска