Предприниматель вернул деньги жителям Екатеринбурга за сорванную экскурсию

Екатеринбургские родители получили обратно деньги от организатора сорванной новогодней экскурсии для школьников в Верхнюю Пышму, сообщил Роспотребнадзор Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экскурсовод рассказывает группе о елочных игрушках

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Экскурсовод рассказывает группе о елочных игрушках

Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

В декабре 2023 года родители заключили договор с ИП Шендрик А.В. на перевозку двух групп детей в Верхнюю Пышму, однако рейс для одной из групп был отменен по погодным условиям, что привело к негативным эмоциям у детей и финансовым потерям для родителей.

Родители не смогли решить спор с предпринимателем самостоятельно и обратились в Роспотребнадзор. Специалисты Северного Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора подготовили коллективный иск от 20 потребителей, который был удовлетворен судом, который постановил взыскать с ИП деньги за фрахтование транспортных средств, возмещение убытков за несостоявшуюся экскурсию и компенсацию морального вреда, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 50% от суммы.

Предприниматель подал апелляционную жалобу, и дело было направлено на новое рассмотрение. В декабре 2024 года производство по делу было прекращено в связи с добровольным исполнением требований: ИП Шендрик А.В. перечислил родителям все необходимые средства.

Ирина Пичурина