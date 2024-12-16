В Орске юноша задержан по подозрению в продаже сильнодействующих таблеток

В Орске правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, у которого обнаружены и изъяты запрещенные вещества. Об этом сообщили в полиции Оренбуржья.

«Во время осмотра квартиры фигуранта найдены и изъяты свертки, а также таблетированные наркотические вещества в количестве 107 штук, которые были направлены на экспертизу»,— говорится в сообщении.

Подозреваемый получил вещества через доставку на почте и расфасовывал на мелкие партии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Евгений Чернов