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На Ямале задержали мигрантов за покупку взрывчатых веществ и боеприпасов

Сотрудники ФСБ России по Тюменской области предотвратили незаконную деятельность по производству, хранению и продаже мигрантами из Средней Азии взрывчатых веществ и оружия на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.

Фото: ФСБ Тюменской области

Фото: ФСБ Тюменской области

Подозреваемые граждане одной из азиатских республик прибыли в Ноябрьск (ЯНАО) в августе 2024 года под предлогом строительных работ. При проведении обысков сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии Ямала у них обнаружили компоненты боеприпасов к нарезному оружию, лазерный прицел, 27 сим-карт, три банковские карты, три сотовых телефона и ноутбук. Также изъяты предметы для изменения внешности.

В отношении одного из подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1, ст. 223 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконное изготовление оружия). Ему грозит до восьми лет лишения свободы — Ноябрьский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Второму подозреваемому назначено административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы России. В настоящее время он находится в центре временного содержания.

Напомним, ранее ФСБ выявила в Тюмени местного жителя, дома у которого во время обысков обнаружили пистолет ТТ, ручную осколочную гранату с запалом и предметы с нацистской символикой. Его отправили на 6,5 лет в колонию по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ирина Пичурина

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