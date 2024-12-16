Бастрыкин поручил ускорить расследование по делу тюменского села без света

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указания по делу, касающемуся нарушения прав жителей села Перевалово в Тюменской области, в дома которого никто не может заселиться из-за отсутствия электроснабжения, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее жители села записали видеообращение к председателю СКР, в котором сообщили, что в 2023 году более 500 семей приобрели дома у местного предпринимателя, но не могут заселиться и провести ремонт из-за отказа ресурсоснабжающих организаций в предоставлении услуг, так как в селе отсутствуют доступные электросети,при этом часть территории переведена из категории индивидуального жилищного строительства в земли транспорта для строительства автомагистрали. Поскольку предприниматель нарушил правила межевания, это привело к аресту спорных участков по решению суда.

В СКР по Тюменской области уже расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин потребовал ускорить процесс и предоставить информацию о результатах дела, а также объяснить причины волокиты в ходе расследования.

Осенью администрация Тюмени не согласовала митинг участникам СВО на площади Ленина. Массовый пикет перед зданием правительства военные хотели провести из-за отсутствия электричества в подаренных домах в селе Перевалово.

Ирина Пичурина