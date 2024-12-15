В Рыбинске 14 декабря состоялся ежегодный городской праздник «НаШествие Дедов Морозов». В этом году шествие проводили в сокращенном детском формате. Такое решение было принято из-за СВО. Дети прошли парадом по центральной улице в сопровождении сказочных героев. Возглавили колонну главный Дед Мороз страны из Великого Устюга и Мороз-воевода из «Карабихи». В финале шествия Деды Морозы вместе с жителями и гостями города зажгли огни на главной городской ели. Как прошло шествие — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».