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Колоритная лирика

В Воронеже работает выставка известного местного художника Зиновия Попова

В воронежском областном художественном музее имени Крамского открылась самая масштабная выставка этого года. «Без полутонов» посвящена столетию известного местного художника Зиновия Попова, ее подготовка заняла около года, а помимо самой экспозиции запланированы различные мероприятия, от экскурсий до мастер-классов в технике живописца. Что показывают на выставке — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

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Выставку к 100-летию Зиновия Попова музей готовил более года, собрав для нее свыше 200 живописных и графических полотен из 23 музеев, библиотек и частных коллекций

Выставку к 100-летию Зиновия Попова музей готовил более года, собрав для нее свыше 200 живописных и графических полотен из 23 музеев, библиотек и частных коллекций

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Активно в работе над выставкой участвовали (слева направо) бизнесмен и президент благотворительного фонда «Художники Воронежа» Александр Бубнов, сыновья художника Александр и Виктор Поповы

Активно в работе над выставкой участвовали (слева направо) бизнесмен и президент благотворительного фонда «Художники Воронежа» Александр Бубнов, сыновья художника Александр и Виктор Поповы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На открытии выступил мужской хор Воронежской филармонии ART&#39;o&#39;dox

На открытии выступил мужской хор Воронежской филармонии ART'o'dox

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В Воронеже Зиновий Попов жил и работал с 1954 года до своей смерти в 1984 году, на многих работах узнаются воронежские реалии

В Воронеже Зиновий Попов жил и работал с 1954 года до своей смерти в 1984 году, на многих работах узнаются воронежские реалии

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По словам Александра Бубнова, на выставке нет ни одной работы, где есть грусть и тоска: «Они до задорного веселые»

По словам Александра Бубнова, на выставке нет ни одной работы, где есть грусть и тоска: «Они до задорного веселые»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Председатель воронежского отделения Союза художников Алексей Смирнов отметил, что искусство и подход Зиновия Попова в СССР не вписывались «в понятия тех, кто принимал решения», а сегодня живописец выглядит, как современный художник

Председатель воронежского отделения Союза художников Алексей Смирнов отметил, что искусство и подход Зиновия Попова в СССР не вписывались «в понятия тех, кто принимал решения», а сегодня живописец выглядит, как современный художник

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фактуру одного из полотен Зиновия Попова можно рассмотреть через лупу

Фактуру одного из полотен Зиновия Попова можно рассмотреть через лупу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Специально к выставке разработана образовательная программа, в которую вошли мастер-классы, лекции, детские занятия и тематические экскурсии

Специально к выставке разработана образовательная программа, в которую вошли мастер-классы, лекции, детские занятия и тематические экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Выставка заняла все два этажа выставочного зала музея, хотя чаще всего на них представлены разные проекты

Выставка заняла все два этажа выставочного зала музея, хотя чаще всего на них представлены разные проекты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посетители на открытии персональной выставки «Без полутонов. К 100-летию Зиновия Попова»

Посетители на открытии персональной выставки «Без полутонов. К 100-летию Зиновия Попова»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

К выставке был, конечно, подготовлен и каталог, а также раскраски по картинам Зиновия Попова

К выставке был, конечно, подготовлен и каталог, а также раскраски по картинам Зиновия Попова

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Выставка продлится до 2 февраля 2025 года

Выставка продлится до 2 февраля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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Выставку к 100-летию Зиновия Попова музей готовил более года, собрав для нее свыше 200 живописных и графических полотен из 23 музеев, библиотек и частных коллекций

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Активно в работе над выставкой участвовали (слева направо) бизнесмен и президент благотворительного фонда «Художники Воронежа» Александр Бубнов, сыновья художника Александр и Виктор Поповы

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

На открытии выступил мужской хор Воронежской филармонии ART'o'dox

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

В Воронеже Зиновий Попов жил и работал с 1954 года до своей смерти в 1984 году, на многих работах узнаются воронежские реалии

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

По словам Александра Бубнова, на выставке нет ни одной работы, где есть грусть и тоска: «Они до задорного веселые»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Председатель воронежского отделения Союза художников Алексей Смирнов отметил, что искусство и подход Зиновия Попова в СССР не вписывались «в понятия тех, кто принимал решения», а сегодня живописец выглядит, как современный художник

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фактуру одного из полотен Зиновия Попова можно рассмотреть через лупу

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Специально к выставке разработана образовательная программа, в которую вошли мастер-классы, лекции, детские занятия и тематические экскурсии

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Выставка заняла все два этажа выставочного зала музея, хотя чаще всего на них представлены разные проекты

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Посетители на открытии персональной выставки «Без полутонов. К 100-летию Зиновия Попова»

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

К выставке был, конечно, подготовлен и каталог, а также раскраски по картинам Зиновия Попова

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Выставка продлится до 2 февраля 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

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