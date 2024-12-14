Колоритная лирика

В воронежском областном художественном музее имени Крамского открылась самая масштабная выставка этого года. «Без полутонов» посвящена столетию известного местного художника Зиновия Попова, ее подготовка заняла около года, а помимо самой экспозиции запланированы различные мероприятия, от экскурсий до мастер-классов в технике живописца. Что показывают на выставке — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставку к 100-летию Зиновия Попова музей готовил более года, собрав для нее свыше 200 живописных и графических полотен из 23 музеев, библиотек и частных коллекций Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Активно в работе над выставкой участвовали (слева направо) бизнесмен и президент благотворительного фонда «Художники Воронежа» Александр Бубнов, сыновья художника Александр и Виктор Поповы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На открытии выступил мужской хор Воронежской филармонии ART'o'dox Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В Воронеже Зиновий Попов жил и работал с 1954 года до своей смерти в 1984 году, на многих работах узнаются воронежские реалии Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По словам Александра Бубнова, на выставке нет ни одной работы, где есть грусть и тоска: «Они до задорного веселые» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Председатель воронежского отделения Союза художников Алексей Смирнов отметил, что искусство и подход Зиновия Попова в СССР не вписывались «в понятия тех, кто принимал решения», а сегодня живописец выглядит, как современный художник Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фактуру одного из полотен Зиновия Попова можно рассмотреть через лупу Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Специально к выставке разработана образовательная программа, в которую вошли мастер-классы, лекции, детские занятия и тематические экскурсии Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Выставка заняла все два этажа выставочного зала музея, хотя чаще всего на них представлены разные проекты Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Посетители на открытии персональной выставки «Без полутонов. К 100-летию Зиновия Попова» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский К выставке был, конечно, подготовлен и каталог, а также раскраски по картинам Зиновия Попова Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Выставка продлится до 2 февраля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 12 Выставку к 100-летию Зиновия Попова музей готовил более года, собрав для нее свыше 200 живописных и графических полотен из 23 музеев, библиотек и частных коллекций Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Активно в работе над выставкой участвовали (слева направо) бизнесмен и президент благотворительного фонда «Художники Воронежа» Александр Бубнов, сыновья художника Александр и Виктор Поповы Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский На открытии выступил мужской хор Воронежской филармонии ART'o'dox Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский В Воронеже Зиновий Попов жил и работал с 1954 года до своей смерти в 1984 году, на многих работах узнаются воронежские реалии Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский По словам Александра Бубнова, на выставке нет ни одной работы, где есть грусть и тоска: «Они до задорного веселые» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Председатель воронежского отделения Союза художников Алексей Смирнов отметил, что искусство и подход Зиновия Попова в СССР не вписывались «в понятия тех, кто принимал решения», а сегодня живописец выглядит, как современный художник Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Фактуру одного из полотен Зиновия Попова можно рассмотреть через лупу Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Специально к выставке разработана образовательная программа, в которую вошли мастер-классы, лекции, детские занятия и тематические экскурсии Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Выставка заняла все два этажа выставочного зала музея, хотя чаще всего на них представлены разные проекты Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Посетители на открытии персональной выставки «Без полутонов. К 100-летию Зиновия Попова» Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский К выставке был, конечно, подготовлен и каталог, а также раскраски по картинам Зиновия Попова Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Выставка продлится до 2 февраля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский