Колоритная лирика
В Воронеже работает выставка известного местного художника Зиновия Попова
В воронежском областном художественном музее имени Крамского открылась самая масштабная выставка этого года. «Без полутонов» посвящена столетию известного местного художника Зиновия Попова, ее подготовка заняла около года, а помимо самой экспозиции запланированы различные мероприятия, от экскурсий до мастер-классов в технике живописца. Что показывают на выставке — смотрите в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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