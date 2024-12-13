Донские перевозчики за три года купили около 270 новых автобусов

Автотранспортные предприятия Ростовской области в последние три года купили порядка 270 автобусов. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Кроме того, согласно сообщению, донским Минтрансом в 2023-2024 годах за счет средств специального казначейского кредита в размере 1,5 млрд руб. (предоставлен ППК «Фонд развития территорий») и софинансирования со стороны местных бюджетов в размере 331 млн руб. было приобретено 158 автобусов разного класса, которые в дальнейшем поступили в распоряжение 17 муниципалитетов области. В настоящее время эти автобусы работают на 114 муниципальных маршрутах.

Как отмечается в сообщении, в результате было улучшено качество транспортного обслуживания жителей Новочеркасска и Сальска, решен вопрос транспортного сообщения с хуторами Григорьевка, Шрамко, Новониколаевка, Красная Горка в Матвеево-Курганском районе, возобновлена работа маршрутов, обслуживающих ст. Милютинскую, х. Кутейников и х. Вячеслав в Милютинском районе, а также налажено автобусное сообщение с х. Ольховским, пос. Теплые Ключи, х. Будановка в Дубовском районе и п. Чертково, с. Ольховчик, с. Кутейников, с. Тихая Журавка в Чертковском районе.

Сергей Иванов