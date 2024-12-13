На российско-абхазской границе задержали внедорожник с контрабандой

В Сочи задержали внедорожник с контрабандными сигаретами. Груз пытались провезти через пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«На российско-абхазской границе продолжают фиксироваться нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции. В последнее время для перевозки сигарет нарушители используют в том числе автомобили премиум-класса, надеясь пересечь границу, не вызвав подозрений», – отмечают в управлении.

Таможенники остановили черный внедорожник марки GWM TANK. Он приехал из Абхазии. Иномарку направили на досмотр, в ходе которого в машине обнаружили посторонние вложения. Контрабанду нашли в запасном колесе на задней двери автомобиля.

Внутри тайника были спрятаны 340 пачек (6,8 тыс. штук) сигарет марок «Gagra», «RED», «AMERICAN BLEND». Сигареты были произведены в соседней республике, на них не было российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Задержанный признался, что решил скрыть товар от таможенного контроля. В его отношении возбудили административные дела о контрабанде по ч. 2 ст. 16.1 и по ст. 16.3 КоАП РФ. Сигареты изъяли.

Вячеслав Рыжков