Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи и Краснодаре выросли цены на съемное жилье

Средняя арендная плата за однокомнатные квартиры в Краснодаре достигла 29,1 тыс. руб. в месяц к декабрю 2024 года, увеличившись на 19,3% с начала года. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Сочи съем «однушки» подорожал на 21,2% – до 51 тыс. руб. Двухкомнатные квартиры в городе-курорте теперь обходятся в 58 тыс. руб., что на 14,3% выше январских показателей. При этом за последний месяц цены снизились на 3-4%.

Количество предложений в Краснодаре увеличилось на 7%, тогда как в Сочи сократилось на 27%. Спрос на съемное жилье в ноябре 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: в Краснодаре на 6%, в Сочи на 15%.

По словам господина Иванова, ситуация на рынке аренды жилой недвижимости в большинстве городов России остается напряженной. На это влияет, в частности, низкая доступность ипотеки. Часть граждан, кто нуждаются в собственном жилье, вынуждены снимать временное. По этой причине рынок аренды не может полноценно восстановить предложение, в его структуре отмечается дефицит наиболее бюджетных вариантов, что сказывается на росте средних ставок аренды.

По прогнозам эксперта, в ближайшие три-четыре месяца стоимость аренды будет демонстрировать незначительные колебания. Резкого роста ставок ожидать не стоит, считает спикер.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...