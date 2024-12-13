В Сочи и Краснодаре выросли цены на съемное жилье

Средняя арендная плата за однокомнатные квартиры в Краснодаре достигла 29,1 тыс. руб. в месяц к декабрю 2024 года, увеличившись на 19,3% с начала года. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на ведущего аналитика компании «Этажи» Александра Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Сочи съем «однушки» подорожал на 21,2% – до 51 тыс. руб. Двухкомнатные квартиры в городе-курорте теперь обходятся в 58 тыс. руб., что на 14,3% выше январских показателей. При этом за последний месяц цены снизились на 3-4%.

Количество предложений в Краснодаре увеличилось на 7%, тогда как в Сочи сократилось на 27%. Спрос на съемное жилье в ноябре 2024 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: в Краснодаре на 6%, в Сочи на 15%.

По словам господина Иванова, ситуация на рынке аренды жилой недвижимости в большинстве городов России остается напряженной. На это влияет, в частности, низкая доступность ипотеки. Часть граждан, кто нуждаются в собственном жилье, вынуждены снимать временное. По этой причине рынок аренды не может полноценно восстановить предложение, в его структуре отмечается дефицит наиболее бюджетных вариантов, что сказывается на росте средних ставок аренды.

По прогнозам эксперта, в ближайшие три-четыре месяца стоимость аренды будет демонстрировать незначительные колебания. Резкого роста ставок ожидать не стоит, считает спикер.

Вячеслав Рыжков