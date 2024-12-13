В Сочи упавшее дерево парализовало дорожное движение

В четверг, 12 декабря, на повороте с Курортного проспекта на Мацесту в Сочи упало большое дерево, которое перекрыло дорожное движение. Спасательные службы устранили последствия происшествия, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» Фото: пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи»

Спасатели прибыли на место происшествия, где дерево перекрыло проезжую часть. С использованием трех бензопил специалисты начали распиливать ствол и ветви, чтобы устранить препятствие. Граждане, оказавшиеся поблизости, также присоединились к работам по очистке дороги.

После проведенных работ специалистами спасательной службы и местными жителями движение автомобилей было восстановлено в кратчайшие сроки.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что после сильных дождей подтоплений не фиксировали.

В то же время, синоптики предупреждают о предстоящем ухудшении погодных условий. Со второй половины дня 13 декабря ожидается понижение температуры и усиление ветра до 15–20 м/с. По указанию мэра Сочи Андрея Прошунина городские службы работают в усиленном режиме.

С вечера 11 декабря в регионе прогнозируются сильные дожди с грозами, а 12 и 13 декабря на море ожидается штормовое волнение до 5 баллов. В районе от Магри до Веселого возможны смерчи, а в горных районах объявлено предупреждение о лавинной опасности.

Мария Удовик