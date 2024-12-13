Хоккеисты «Ижстали» из Удмуртии одержали победу над пензенским «Дизелем»

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии обыграл пензенский «Дизель» в домашнем матче со счетом 4:2 в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Начали опять слабо — заработали два удаления. Во втором периоде игру держали в своих руках. В третьем периоде соперник перехватил инициативу и дал нам жару. Парни молодцы, выстояли и победили. Каждый раз говорим про концентрацию в начале игры. Будем еще работать над этим»,— сказал главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков по итогам матча.

По данным таблицы ВХЛ на 13 декабря, «Ижсталь» поднялась вверх на 1 строчку и теперь занимает 31 позицию из 33. На счету команды 10 побед и 23 поражений. Следующий матч «сталеваров» состоится 14 декабря в Ижевске против самарской команды «ЦСК ВВС».