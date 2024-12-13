В ноябре сливочное масло в Ростовской области подорожало на 30%

С начала года инфляция в Ростовской области составила 7,86%, увеличившись на 1,3% в сравнении с предыдущим месяцем. По данным Ростовстата, заметнее всего в ноябре повысились цены на сливочное масло — на 35,15% с начала года и на 30% к октябрю.

В категории продовольственных товаров отмечается рост стоимости овощей и фруктов (на 19,3%). Яйца подешевели на 16%.

Услуги для населения слуги за год стали дороже, в среднем, на 10,2%. Среди них заметнее всего подорожал зарубежный туризм (на 16,6% с начала года) и медицинские услуги (на 14,5%). В то же время стоимость страхования снизилась почти на 2% в январе-ноябре.

Выросли цены и на ряд непродовольственных товаров, сильнее всего подорожали медикаменты — с января на 10%.

Дмитрий Ковалевский