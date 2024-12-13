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В Крыму сохраняется штормовое предупреждение о непогоде

В Крыму действует штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Жителей Крыма предупреждают о дождях, местами сильных, переходящих в мокрый снег. Юго-западный ветер усилится с переходом на северо-западный. Порывы до 20–24 м/с. В восточных районах и в горах ветер достигнет 25–30 м/с. Температура воздуха днем в Крыму от 0 до +5, в горах от -2 до -4 градусов.

Граждан призывают быть осторожными, чтобы избежать травм на гололеде.

Алина Зорина

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