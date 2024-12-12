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Школу в Сочи закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии и ОРВИ

Школу №26 в Адлерском районе Сочи из-за вспышки пневмонии и гриппа закрыли на карантин. Как сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта, учебный процесс приостановлен по предписанию Роспотребнадзора.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В разных классах учебного учреждения заболели 11 учеников. Уроков в школе не будет десять дней — с 12 по 21 декабря.

Неделю назад в больницах Новороссийска из-за микоплазменной пневмонии ввели масочный режим. Всего за ноябрь в инфекционной больнице №3 такой диагноз подтвердили у 17 человек.

Татьяна Ручкина

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