Власти Крыма намерены урегулировать цены на топливо в 2025 году

В Крыму намерены урегулировать ценовую ситуацию на рынке топлива в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти республики анализируют обстановку на топливном рынке. Для стабилизации цен на горючее обратились за содействием к правительству РФ.

«Разница до 6 рублей доходит по 95-му бензину. Проблему видим, решение найдем»,— подчеркнул господин Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что урегулировать проблему планируют в начале первого квартала 2025 года.

Фил Златов