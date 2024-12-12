Власти Крыма намерены урегулировать цены на топливо в 2025 году
В Крыму намерены урегулировать ценовую ситуацию на рынке топлива в следующем году. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Власти республики анализируют обстановку на топливном рынке. Для стабилизации цен на горючее обратились за содействием к правительству РФ.
«Разница до 6 рублей доходит по 95-му бензину. Проблему видим, решение найдем»,— подчеркнул господин Аксенов.
Глава Крыма также отметил, что урегулировать проблему планируют в начале первого квартала 2025 года.