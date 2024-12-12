В Сочи открыли два обновленных сквера ко Дню Конституции

В Центральном районе Сочи открыли два обновленных сквера — Октябрьский и Пролетарский. Мероприятие приурочили ко Дню Конституции РФ, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На обновленных территориях организовали праздничный концерт с участием городских творческих коллективов. Для гостей также устроили фестиваль мандаринов «Оранжевое настроение».

Реконструкция скверов началась в октябре 2023 года. В рамках проекта сохранили существующие многолетние растения и дополнительно высадили кустарники и цветы.

«Октябрьский и Пролетарский скверы — традиционно одни из самых популярных мест для прогулок и у сочинцев, и у гостей города. Поэтому работы велись под контролем и сотрудников администрации, и представителей общественности»,— заявила глава Центрального района Сочи Инна Казанкова.

При поддержке депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края в парковых зонах заменили брусчатку, установили новые скамейки и урны. В Октябрьском сквере реконструировали фонтан с сохранением исторического облика и высадили голубые гортензии с системой автополива. Пролетарский сквер украсили садом азалий и рододендронов.

Фил Златов