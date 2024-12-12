ФК «Краснодар» наказали за повторное нарушение правил безопасности на стадионе

Футбольный клуб «Краснодар» за повторное необеспечение безопасности оштрафовали на 200 тыс. руб. и наказали одним домашним матчем чемпионата России на нейтральном поле условно. Решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Инцидент случился на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел в Краснодаре 8 декабря. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счетом 0:0. На матче от 60 до 74 сотрудников, которые были экипированы в жилеты с надписью «стюард», не имели при себе удостоверений контролеров-распорядителей.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что «Краснодару» до конца сезона 2024/25 назначен испытательный срок.

По итогам игры этой же игры главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно. Поводом стала нецензурная лексика господина Мусаева, которую он высказал, выразив несогласие с решением арбитра.

Татьяна Ручкина