В Сочи переизбрали президента Всероссийской федерации волейбола
Действующий президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко переизбран главой организации на новый четырехлетний срок. Решение было принято в Сочи на ХХІ Отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), сообщается в официальном Telegram-канале организации.
Фото: Всероссийская федерация волейбола
Станислав Шевченко единогласно был избран президентом ВФВ на новый срок на безальтернативной основе. Он возглавляет федерацию с 2010 года, ранее входил в руководящий состав Европейской конфедерации волейбола (CEV).
На мероприятии организация подвела итоги работы за отчетный период. Также члены ВФВ утвердили ключевые направления развития.