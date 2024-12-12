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В Сочи переизбрали президента Всероссийской федерации волейбола

Действующий президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко переизбран главой организации на новый четырехлетний срок. Решение было принято в Сочи на ХХІ Отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), сообщается в официальном Telegram-канале организации.

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Фото: Всероссийская федерация волейбола

Станислав Шевченко единогласно был избран президентом ВФВ на новый срок на безальтернативной основе. Он возглавляет федерацию с 2010 года, ранее входил в руководящий состав Европейской конфедерации волейбола (CEV).

На мероприятии организация подвела итоги работы за отчетный период. Также члены ВФВ утвердили ключевые направления развития.

Татьяна Ручкина

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