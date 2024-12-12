За три квартала 2024 года доходы уральцев выросли на 17%

В период с января по сентябрь 2024 года денежные доходы населения Урала выросли на 17%. Наибольший рост наблюдался в Курганской и Свердловской областях, наименьший – в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (ЯНАО и ХМАО). Об этом сообщили в Уральском ГУ Банка России со ссылкой на доклад ЦБ «Региональная экономика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как отметили в ЦБ, рост зарплат произошел из-за продолжающегося дефицита кадров и увеличения объема госзаказа

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Как отметили в ЦБ, рост зарплат произошел из-за продолжающегося дефицита кадров и увеличения объема госзаказа

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отмечается в докладе, ключевыми источниками стали повышение зарплат, которое было вызвано нехваткой кадров и высокой конкуренцией за них и увеличение госзаказа. Заметнее всего зарплаты выросли в обрабатывающей промышленности и отдельных видах торговой деятельности.

По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Сергея Иванова, в отдельных секторах экономики региона зарплатные предложения начали превышать ожидания соискателей. «В этих условиях требования работников относительно уровня оплаты труда стали расти практически по всей экономике, независимо от квалификационных параметров. При этом повышение зарплаты в видах деятельности с наибольшим дефицитом работников становилось ориентиром для индексации зарплат у всех остальных, кто стремился удержать своих сотрудников»,— добавил эксперт.

Рост доходов способствовал изменению потребительского поведения: представители ритейла отметили, что россияне с выросшими доходами стали покупать более дорогие товары и меньше экономить. Кроме того, выросли вложения в страхование жизни, негосударственные пенсионные фонды и облигации.

При этом в октябре-ноябре объем выпуска промышленной продукции, в целом, остался на уровне летних месяцев, а рост потребительской активности замедлился. В частности, положительная динамика была зафиксирована в производстве электрооборудования и металлообработке, но отрицательная — в производстве на металлургических и химических предприятиях. Это произошло за счет снижения спроса со стороны нефтегазового и строительного секторов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Свердловской области с начала года выросло на 4,4 тыс. (на 2,1%) и составило 212,9 тыс. единиц.