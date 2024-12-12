За 10 месяцев перевозки груженых контейнеров на СвЖД выросли на 3,9%

В период с января по ноябрь 2024 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) отправили 299,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что превышает аналогичный период прошлого года на 3,9%. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, в контейнерах перевезли 5,4 млн тонн разных грузов, что на 3,6% больше, чем год назад. В частности, выросло число отправленных:

огнеупоров — 8,7 тыс. (+27,8% к январю — ноябрю 2023 года),

химических и минеральных удобрений — 16 тыс. (+18%),

зерна — 12,1 тыс. (+15,6%),

лесных грузов — 30,1 тыс. (+14,3),

строительных грузов – 8,5 тыс. (+13,9%),

нефти и нефтепродуктов — 33,8 тыс. (+12,4%),

химикатов и соды — 116,3 тыс. ДФЭ (+2,5%),

продуктов перемола — 4,2 тыс. (рост в 2,8 раза).

Снизилось количество отправленных:

бумаги — 23,2 тыс. (-15,8%),

черных металлов — 15,3 тыс. (-12,1%),

метизов — 4,6 тыс. (-8,2%),

продовольственных товаров — 7 тыс. (-5,4%).

На уровне 2023 года осталась перевозка цветных металлов — 12,4 тыс.

Всего за 11 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 406,7 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,4% год к году), в том числе внутри страны — 240 тыс. ДФЭ (+2%).

Анастасия Таначева