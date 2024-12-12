Двоих дончан осудили за мошенничество на 3,7 млн рублей

Обвинительный приговор Каспару Айдинову и Владимиру Князькову вынес донской суд. Обманным путем они получили от подозреваемого в хранении контрафакта жителя Ростовской области 3,7 млн руб. — сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Взамен фигуранты обещали ему уход от уголовной ответственности. Однако такой возможности Айдинов и Князьков не имели, поскольку не являлись сотрудниками правоохранительных органов. Выяснив, что злоумышленники не собирались выполнять условия сделки, СУ СКР уголовное дело из «Посредничества во взяточничестве» переквалифицировали в «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Железнодорожный районный суд Ростова приговорил Айдинова и Князькова к 3,8 и 3,9 годам лишения свободы соответственно.

Дмитрий Ковалевский